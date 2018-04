Dolci fanno dimagrire se consumati a colazione

Chi ama i dolci ma ha problemi di peso, quindi deve dimagrire, spesso tende ad eliminare dalla sua alimentazione i cibi preferiti. Ma è proprio vero che per dimagrire occorre bandire i dolci e i dolciumi? Beh, la regola dovrebbe essere quella di non eliminare nulla, di non autoinfliggersi punizioni a tavola perché potrebbe essere compromettente. Non bisogna privarsi di nulla nel corso della giornata, anche quando si segue una dieta per perdere peso.

Occhio alle dosi

Che mangiare di mattina? Vanno bene dolciumi come la crostata alla frutta, muffin ai mirtilli o la torta paradiso. Ovviamente è opportuno regolarsi e non assumere porzioni abbondanti, specialmente se si cerca di dimagrire.

Chi cerca di perdere peso tende a consumare specialmente frutta, verdura, cereali ed alimenti salutari. Dietologi e nutrizionisti in genere sconsigliano il consumo di dolci, alcolici ed altri alimenti assai calorici. Non sempre però la negazione dei dolci è proficua. In questo caso, chi cerca di perdere peso può rattristarsi e abbandonare subito il regime dietetico dimagrante.

Dimagrire non significa flagellarsi, quindi mangiare dolci, magari a colazione, non è un sacrilegio. Un gruppo di ricercatori dell’Università di Tel Aviv ha scoperto che consumare dolci a colazione aiuta a perdere e mantenere il peso. L’abitudine, dunque, è utile sia a chi è obeso o in sovrappeso che a quelli che non vogliono ingrassare. I ricercatori israeliani, dopo aver condotto lo studio su 193 persone obese, si sono resi conto che mangiare torte e biscotti a colazione potrebbe promuovere il calo del peso corporeo.

I ricercatori di Tel Aviv hanno affermato che sarebbe bene scegliere soprattutto dolci salutari, ovvero quelli preparati con ingredienti genuini, come le crostate alla frutta. Quando ci si sveglia, l’organismo necessita di carboidrati per affrontare la giornata, quindi è sbagliato bandire i dolci, purché non si esageri. Le porzioni non devono essere laute, specialmente quando si sta seguendo un regime dietetico dimagrante.

loading...

Cosa mangiare al mattino?

Cosa mangiare al mattino? Beh, c’è l’imbarazzo della scelta. Va bene una porzione di crostata alla marmellata, così come un po’ di torta paradiso. Ovviamente sono sempre accette le tradizionali fette di pane con miele, marmellata o un velo di crema di nocciole o cioccolato. Ben vengano torte di carote o yogurt. Non vanno evitati dolci come tiramisù e croissant. Chiaramente, essendo ricchi di mascarpone e burro, occorre fare molta attenzione alle dosi.

Obesi e soggetti in sovrappeso dovrebbero sempre recarsi da un dietologo o nutrizionista per ottenere un consulto su come riuscire a perdere peso e, nel contempo, seguire un’alimentazione sana e completa.