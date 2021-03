Costituire una SRL ai tempi dell’emergenza sanitaria

Ai tempi della pandemia, costituire una società in proprio è un’opportunità o un azzardo? A questa domanda, francamente, è alquanto complesso dare una risposta. Tuttavia, se si analizza come il mercato del lavoro è mutato negli ultimi vent’anni, con forme di lavoro dipendente sempre più precarie ed incerte, l’opportunità di mettersi in gioco e provare a costituire una società in proprio non è poi così peregrina.

Quanto sta avvenendo in questa fase, poi, sta completamente cambiando le abitudini dei lavoratori, con un grande ricorso allo smart working. Lavorare direttamente dal proprio domicilio, in alcuni casi, non ha fatto altro che aumentare la produttività. E molte aziende, di conseguenza, stanno pensando di rivedere, radicalmente, la propria organizzazione anche nell’era post-covid, dove il ricorso al lavoro a distanza sarà ancora elevato.

Ditta individuale o SRL?

Lo smart working, però, non ha riguardato solo i lavoratori dipendenti, ma anche chi ha deciso di mettersi in proprio in alcuni determinati settori. E le sfide che ci attendono nel futuro, in un mondo che sarà sempre più attento alla sostenibilità e all’impatto sociale ed ambientale dei comportamenti dei propri abitanti, sono stimolanti ed affascinanti. La voglia di mettersi in proprio, di competere con le proprie conoscenze professionali, è insita nell’animo di diversi italiani.

Nel momento in cui si decide di costituire una società, il dubbio amletico è, nella maggior parte dei casi, il seguente: meglio una ditta individuale o una Società a Responsabilità Limitata (SRL)? Il primo ragionamento da porre in essere riguarda, inevitabilmente, l’ambito fiscale. Pur non essendoci una soluzione univoca, in quanto la convenienza fiscale è soggettiva e muta in base alle esigenze e al comparto economico in cui opera il titolare, si può porre l’accento su alcuni aspetti.

Ad esempio, se si opta per la costituzione di una SRL, in caso di default societario il capitale personale dei soci non può essere “aggredito” dalle pretese dei creditori, a differenza, invece, di quanto avviene quando una ditta individuale è costretta, sua malgrado, a chiudere i battenti: in questo caso, i soci sono tenuti a soddisfare le richieste dei creditori anche col proprio capitale personale. Viceversa, in alcune fasi, le ditte individuali godono di alcune sovvenzioni statali non previste per le Società a Responsabilità Limitata.

Nel momento in cui si decide, in via definitiva, di far propendere l’ago della bilancia verso l’accensione di una società di capitali, risulta determinante scegliere dei professionisti qualificati ed esperti nella costituzione SRL, al fine di comprendere, compiutamente, l’effettiva convenienza rispetto ad altre forme di società previste dal nostro ordinamento.

I pregi delle SRL

A queste figure spettano svariate valutazioni di prim’ordine, di fondamentale importanza nei primi anni di esistenza della società, come, ad esempio, il tempo necessario entro il quale raggiungere il punto di bilancio grazie ai guadagni incamerati dalla data in cui ha visto la luce la società, in base, in primis, al business plan che si intende realizzare.

Tutte queste serie di considerazioni, poi, devono essere accompagnate da una visione chiara e completa, che in qualsiasi ambito consulenziale passa da un’analisi completa ed esaustiva dei benefici e anche dei rischi che, giocoforza, si è disposti ad assumersi nel momento in cui si costituisce una Società a Responsabilità Limitata.

Tra i pregi delle SRL spicca, principalmente, la possibilità di aprire un’attività in proprio o con altri soci limitando, al minimo, il rischio del capitale, ripartendo l’investimento iniziale tra più individui e non su un unico soggetto. Alcune forme di SRL, oltretutto, consentono di costituire il capitale sociale per un importo pari a 1€, come nel caso delle SRLS (società a responsabilità limitata semplificata).

La SRL, di conseguenza, è una tipologia di società estremamente efficace quando il fatturato è considerevole e non si vuole rispondere col proprio capitale agli obblighi assunti in seno alla società. La costituzione di una SRL, però, implica la presenza di un Consiglio di Amministrazione ed un Collegio Sindacale, non necessari, invece, aprendo una Ditta Individuale.