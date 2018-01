Dentisti low cost otturano carie a 15,65 euro: guerra alle cliniche dell’Est

In Italia c’è chi non si reca mai dal dentista per paura del dolore e per problemi economici. La mancanza di denaro spinge molti italiani a disertare le visite odontoiatriche. C’è bisogno di un cambiamento. Lo sa bene l’Usl della Marca (Treviso), che ha deciso di far lavorare validi dentisti nel poliambulatorio di Borgo Cavalli e permettere anche ai meno abbienti di curarsi i denti. Ecco il prezzo, decisamente concorrenziale, che verrà applicato per alcune prestazioni:

15,65 euro per l’otturazione di una carie

20,10 euro per la ricostruzione di un dente

87,95 euro per un impianto dentale

Croazia: impianto dentale a 300 euro

L’Usl della Marca vuole così rivoluzionare il mondo dell’assistenza odontoiatrica, iniziando la crociata contro i dentisti low cost dell’Est Europa.

Tantissimi italiani, ogni anno, si recano in Croazia per la cura dei denti. Sembra che a Rijeka ci sia un centro odontoiatrico che offre un impianto dentale a soli 300 euro, circa il 50% in meno rispetto al prezzo applicato nelle cliniche odontoiatriche italiane.

Quello che si vuole introdurre in Italia è un servizio odontoiatrico certamente vantaggioso.

Benazzi vuole sostenere i poveri

Francesco Benazzi, direttore generale dell’Usl provinciale, vuole aiutare i più bisognosi, ovvero quelle persone che non si recano dal dentista, pur avendone bisogno, perché non hanno i soldi.

Benazzi sa bene che l’applicazione di prezzi bassi per le prestazioni odontoiatriche farebbe letteralmente riempire gli ambulatori del distretto di Treviso. E’ stato stimato che il 30% degli italiani procrastina le visite odontoiatriche per problemi economici.

Dentisti italiani tra i più cari d’Europa

La direzione dell’azienda sanitaria provinciale spera di inaugurare il nuovo centro odontoiatrico pubblico nel distretto di borgo Cavalli entro la fine del 2018. Un evento che sarebbe molto apprezzato da chi ha bisogno del dentista ma sta alla larga dagli studi odontoiatrici per problemi economici.

Attualmente recarsi da un dentista italiano è costoso. Non vogliamo essere retorici, limitandoci a menzionare uno studio condotto dagli esperti dall’Università di Rotterdam sul tariffario dei dentisti di nove nazioni della Unione Europea.

I ricercatori dell’Institute for Medical technology assessment dell’Università Erasmus di Rotterdam e della University of Technology di Berlino affermano che gli odontoiatri italiani sono tra i più costosi dell’Ue; solo quelli britannici sono più cari.