Dolores O’Riordan è morta, la voce dei Cranberries aveva 46 anni

Il mondo della musica piange Dolores O’Riordan, leader dell’iconico gruppo grunge irlandese The Cranberries. La cantante aveva 46 anni. Un portavoce dell’artista ha rivelato al The Limerick Leader: ‘La cantante irlandese e internazionale Dolores O’Riordan è morta improvvisamente a Londra oggi. Aveva 46 anni. La cantante con la band irlandese The Cranberries era a Londra per una breve sessione di registrazione, ma non sono disponibili ulteriori dettagli in questo momento’.

Dolores leader dei Cranberries dal 1989

Nessuno finora ha rivelato la causa del decesso della frontwoman dei Cranberries.

La O’Riordan entrò a far parte dei The Cranberries nel 1989, dopo aver risposto a un annuncio sul giornale. All’epoca il gruppo era formato dai fratelli Noel Hogan e Mike Hogan.

L’arrivo di Dolores diede una marcia in più ai Cranberries. La band ha venduto oltre 40 milioni di dischi in tutto il mondo. La O’Riordan rilasciò anche dischi solisti, ovvero ‘Are You Listening?’ (2007) e ‘No Baggage’ (2009).

Parenti e amici della cantante irlandese hanno reclamato il rispetto della privacy in questo momento di dolore.

Sconcertato per la prematura morte di Dolores anche il prete cattolico Canon Liam McNarmara, che aveva celebrato il matrimonio dell’artista: ‘Il mio cuore va alla famiglia, Dolores era il loro orgoglio e la loro gioia, l’amavamo tutti molto, molto. È andata avanti fino in fondo nella sua vita e sono rimasta molto deluso nel sentire oggi che ci ha lasciati così presto nella vita: la sua famiglia ha fatto tanto per lei e l’ha sostenuta fino in fondo’.

Il messaggio del presidente Higgins

Incredulo e triste anche il presidente irlandese Michael D. Higgins, che ha scritto sui social: ‘È con grande tristezza che ho saputo della morte di Dolores O’Riordan, musicista, cantante e compositrice. Dolores O’Riordan e i Cranberries hanno avuto un’enorme influenza sulla musica rock e pop in Irlanda e a livello internazionale… Per tutti coloro che seguono e supportano la musica irlandese, i musicisti irlandesi e le arti dello spettacolo, la sua morte sarà una grande perdita’.

Addio Dolores… e buon viaggio.