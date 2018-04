Donne basse faticano a dimagrire: ecco perché

Per le persone basse perdere peso è più difficile rispetto a quelle alte. Sì, è proprio così. A scoprirlo sono stati i ricercatori della Obesity Medicine Association, secondo cui il metabolismo delle donne basse va a rilento rispetto a quello delle alte. Tutto ciò sarebbe dovuto al metabolismo basale. Quello di una donna media consuma 1400 calorie a riposo. Che cosa significa? A grandi linee, se una donna passasse 24 ore su un letto consumerebbe tale numero di calorie. Le donne più basse di 1,50 metri hanno invece un metabolismo di 1200 calorie.

Corpo e organi più piccoli

Perché per una donna bassa può essere molto difficile perdere peso rispetto a una alta? Il motivo risiederebbe nella dimensione del corpo e degli organi. Fegato, cervello, reni e muscoli più piccoli portano a bruciare meno calorie. Le persone più alte hanno organi più grandi, quindi bruciano più calorie e perdono peso velocemente. Esiste quindi una ragione scientifica per cui le donne più basse devono faticare di più, rispetto a quelle basse, per perdere peso. Anche il presidente eletto della Obesity Medicine Association, Craig Primack, ha dichiarato che le donne più basse hanno un metabolismo più lento di quelle alte.

“La donna media ha un metabolismo basale (BMR) di 1.400 calorie al giorno’, ha asserito Craig durante un’intervista a Cosmopolitan. Ciò non significa che le donne basse devono rassegnarsi ad essere oversize. Gli esercizi fisici e una vita attiva possono fare la differenza. Craig ha raccomandato alle donne che vogliono perdere almeno una taglia, in vista della prova costume, di muoversi di più.

Sollevare pesi

La chiave per la perdita di peso, per l’esperto, è quella di ‘edificare’ una massa muscolare magra e tonica. Come? Ad esempio introducendo un po’ di sollevamento pesi nel regime di allenamento settimanale. ‘È meglio sollevare un manubrio da 10 kg una volta che un manubrio da 3 kg 20 volte’, ha aggiunto Craig.

loading...

La nutrizionista Helen Bond ha invece riferito al Sun Online che ‘un sacco di persone in sovrappeso hanno un metabolismo più lento. Abbiamo tutti un metabolismo leggermente diverso, quindi è importante tenerlo su di giri in modo da bruciare calorie’.

Le donne basse hanno meno massa muscolare perché non ci vogliono molti muscoli per farle muovere. ‘Per ottenere il massimo della combustione dei grassi devi eseguire esercizi aerobici e esercizi di potenziamento.

Hai davvero bisogno di fare allenamento per la forza insieme a quelli, sollevando pesi e usando il tuo stesso peso corporeo per costruire muscoli. Più muscoli hai e più brucerai calorie, anche a riposo’. L’esperta ha anche esortato le donne a non mangiare molto a cena. Tale abitudine non aiuta certo a perdere peso.

Non assumere più calorie di quelle bruciate

Si dovrebbe incamerare un quantitativo di calorie simile a quello bruciato dal corpo; in soldoni, non bisognerebbe mai incamerare più di quello che è stato ‘bruciato’ dall’organismo. ‘Ti raccomando anche di non interrompere la dieta perché quando si blocca la dieta il tuo metabolismo rallenta realmente. Il processo di mangiare regolarmente, poco e spesso e il processo di digestione bruciano circa il 10% delle calorie”, ha concluso la Bond.

Le donne basse impiegano più tempo per perdere peso ma non è detto che siano più glamour di quelle alte; anzi, tra le bellezze mondiali figurano persone che non sono proprio delle querce. Tra le celebrità con grande carisma e bellezza che sono alte appena 1,60 metri non c’è solo Kim Kardashian ma anche donne del calibro di Amanda Seyfried, Natalie Portman, Rooney Mara e Rachel Bilson. Non è molto neanche la ‘casalinga disperata’ Eva Longoria, costretta spesso ad indossare tacchi alti. Le donne basse non si devono preoccupare: l’altezza, in fin dei conti, non è tutto.