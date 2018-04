Prova costume non superata per un italiano su due

Il freddo ha lasciato l’Italia e le temperature gradevoli stanno allietando gli italiani. Il clima mite ha già portato molte persone sulle spiagge. La prova costume è alle porte. Ma come andrà quest’anno la prova costume? Male, almeno per gli italiani. A dirlo è la Coldiretti, che ha condotto un’indagine accurata al riguardo. Il 45,9%% degli italiani non supererà la prova costume a causa del sovrappeso o, perfino, dell’obesità. Un test che getta nello sconforto, ogni anno, molti italiani. E non bisogna credere che mangiare pane e acqua poco prima della prova costume sia efficace. Bisogna seguire un regime alimentare sano sempre, non solo poco prima della prova costume, quindi della bella stagione.

Esercizio fisico tutto l’anno

In giro, sui giornali e sui siti web ci sono tantissime diete per mettersi in forma e superare la prova costume. Qual è la migliore? Beh, ognuno ha il suo metabolismo, quindi un regime alimentare che potrebbe rivelarsi efficace per una persona potrebbe essere deludente per un’altra. Meglio del fai da te, non ci stancheremo mai di ribadirlo, è il consulto di un medico o nutrizionista.

Chi vuole essere pronto per la prova costume non deve assolutamente andare in palestra solo ad inizio marzo, magari dopo aver mangiato a dismisura per diversi mesi. Il fisico va curato sempre, a partire dalla fine dell’estate precedente. Per superare la prova costume si devono tenere d’occhio i seguenti punti: pancia, addome, girovita, braccia, tricipiti, trapezi e pettorali. Non bastano però 3 mesi per sembrare decenti col costume da bagno ed evitare figuracce e sorrisi ironici dei bagnanti in maniera decente.

Ok anche l’esercizio fai da te

In base ad indagini svolte nei mesi scorsi, gli italiani tentano di superare la prova costume, nei mesi antecedenti all’estate, grazie alla cosmetica. L’allenamento, ovviamente, rappresenta lo strumento per mantenersi in forma tutto l’anno. In Italia le più gettonate sono le soluzioni naturali; nel nord Europa, invece, i preferiti sono gli integratori dietetici e sportivi.

Per arrivare pronti alla prova costume, in Italia e in altre nazioni europee, ci si affida prevalentemente all’allenamento in palestra o fai da te. Non dobbiamo stupirci se, in questo periodo, si vede tanta gente che corre. Probabilmente è una preparazione in vista della temuta prova costume.

Seguire una dieta salutare e l’esercizio fisico rappresentano gli strumenti principali per superare la prova costume. Da rammentare, però, che bisogna mangiare cibi salutari e fare sport tutto l’anno, non solo da marzo in poi. Lo sport è una delle armi migliori per perfezionare la propria forma fisica ed evitare brutte figure sul bagnasciuga. Sembra che una delle nuove tendenze, in Italia, sia l’utilizzo dei bracciali per il fitness, ovvero strumenti per tenere sotto controllo l’attività fisica, specialmente all’aperto.

Gli italiani che non possono permettersi di andare in palestra ma vogliono mantenersi in forma ricadono sugli attrezzi che permettono di praticare a casa le attività che solitamente vengono praticate in palestra, come cyclette e tapis roulant. Tale attitudine è presente soprattutto in Italia, Francia e Spagna; in Paesi come Austria e Germania invece c’è un maggiore interesse per gli integratori sportivi. Anche in tali nazioni, comunque, è aumentato l’interesse per il bracciale per il fitness.

7 italiani su 10 in ansia per la prova costume

Se è vero che la metà degli italiani non supererà la prova costume, è anche vero che l’altro 50% ostenterà una forma fisica impeccabile o quasi sul bagnasciuga grazie a un’alimentazione sana e il fitness. Chi svolge esercizio fisico sempre non ha problemi di linea, o comunque non dovrebbe averli. Recarsi in palestra da marzo, o peggio ancora da aprile, non garantisce il superamento della prova costume.

Da un’indagine online condotta su oltre mille italiani, la prova costume preoccupa 7 italiani su 10. Il 56% ha paura di recarsi in spiaggia; il 33%, invece, ritiene di non farcela. Il 44% vuole fare qualcosa per riconquistare una forma fisica decente.