Francesco Chiofalo intervento al cervello, il post della famiglia su Instagram

Francesco Chiofalo è entrato in sala operatoria per sottoporsi al lungo intervento al cervello per la rimozione del tumore. Un’operazione lunga 18 ore che mette in serio pericolo la sua vita e che potrebbe avere forti ripercussioni nel suo futuro.

Francesco Chiofalo intervento al cervello

Francesco Chiofalo ha trascorso un Natale davvero particolare, vicino ai suoi familiari ma un po’ lontano dal mondo dei social dopo l’annuncio relativo all’intervento per il tumore al cervello. L’ex protagonista di Temptation Island aveva deciso di non mostrarsi più sui social, motivo? Probabilmente la ragione era quella di non farsi vedere “vulnerabile” da chi ha messo in dubbio le sue condizioni di salute. Successivamente, Chiofalo, ha deciso di realizzare dei video, tutti accompagnati dal matra che si è fatto tatuare: “Andrà tutto bene“. Poco prima dell’intervento all’Ospedale San Camillo di Roma, dove attualmente si trova ricoverato, Francesco Chiofalo torna a mostrarsi in video.

“Spero non sia l’ultima volta”

L’ex protagonista di Temptation Island, poco prima dell’intervento, ha pubblicato un messaggio nelle sui IG Stories. Francesco Chiofalo torna a mostrarsi su Instagram dove racconta la notte prima dell’intervento. Una battaglia difficile ma Francesco Chiofalo non nega di avere paura: “Domani mi tocca“, spiega il ragazzo. Il suo messaggio conclude con un augurio seguito dal mantra “Andrà tutto bene“. “Spero che questa non sia l’ultima volta che vediate il mio faccione su Instagram“, cerca d’ironizzare Chiofalo con un sorriso con gli occhi pieni di lacrime nella speranza di tornare a vedere il video in questione e riderci su, come se fosse un lontanissimo ricordo.

Francesco Chiofalo, il messaggio della famiglia

L’intervento per la rimozione del tumore al cervello che deve subire Francesco Chiofalo è lungo circa 18 ore e non è esente da conseguenze importanti. I fan sono in attesa di avere notizie sulle sue condizioni di salute, ma la famiglia su Instagram annuncia l’inizio dell’operazione. Nel post pubblicato sui social i familiari avverto che daranno notizie appena possibile nelle IG Stories: “Grazie per l’affetto che gli avete dimostrato in questi giorni difficili. La famiglia“.