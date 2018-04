Eros Ramazzotti papà per la quarta volta?

Tra un impegno lavorativo e l’altro, Eros Ramazzotti si concede qualche vacanza con i suoi familiari, specialmente con Marica Pellegrinelli, donna che ha sposato nel 2014 da cui ha avuto 2 figli: Raffaella Maria e Gabrio Tullio. La rivista Diva e Donna ha pubblicato alcune foto che mostrano il cantante romano e la moglie a Dubai, scrivendo di una presunta gravidanza della Pellegrinelli.

Vacanza a Dubai: foto sui social

Secondo Diva e Donna Marica Pellegrinelli sarebbe incinta perché il suo ventre è misteriosamente prominente. Una strana pancia che ha fatto scatenare i rumors. Marica è incinta o no? Eros, insomma, diventerà papà per la quarta volta? Il cantautore romano ha avuto due figli dall’attuale moglie e una figlia, Aurora, dall’ex Michelle Hunziker.

Se Eros Ramazzotti diventerà papà per la quarta volta ne sarebbe lieta certamente Aurora (primogenita dell’artista romano), che ama trascorrere molto tempo insieme ai suoi 4 fratelli minori, tutti venuti alla luce dalle seconde nozze dei suoi celebri genitori.

Una vacanza indimenticabile quella a Dubai, che Eros e Marica stanno ampiamente documentando sui social. I due hanno postato, ad esempio, una foto che li ritrae nel Fossil Rock Desert, il deserto arabico, davanti a tanti piatti e bevande locali. Una breve pausa per Ramazzotti che, da circa un anno, sta lavorando al nuovo disco, di cui però non si conosce il nome e la data d’uscita. Si sa solo, per ora, che dopo l’uscita dell’album ci sarà un tour emozionante.

Marica Pellegrinelli, il mese scorso, ha portato i figli al Bioparco di Roma. Faceva freddo ma i bimbi si sono divertiti. Lo testimoniano anche le foto pubblicate da Oggi. Dopo la visita al Bioparco, Marica e i figli si sono recati insiemi a Eros Ramazzotti in un locale del Rione Monti di Roma per pranzare.

loading...

Sembra che la Pellegrinelli abbia fatto letteralmente perdere la testa al cantante romano. Eros aveva detto qualche anno fa ai microfoni dell’Express di Colonia: ‘Mi ha salvato da me stesso. Non sono mai stato uno che si lega facilmente’.

Perché si sono sposati il 6 giugno?

Sono passati quasi 4 anni dalle nozze tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. Il matrimonio, infatti, era stato celebrato il 6 giugno 2014. Qualche giorno dopo, invece, l’artista e la moglie avevano festeggiato il lieto evento con gli amici nella campagna piemontese.

Per quale ragione Marica ed Eros hanno scelto di convolare a nozze proprio il 6 giugno? Non è molto difficile scoprirlo. Proprio il 6 giugno del 2009 Eros e Marica si incrociarono per la prima volta. Galeotti furono i Wind Music Award, evento canoro in programma annualmente all’Arena di Verona. All’epoca la Pellegrinelli consegnava i premi ai cantanti. Eros si innamorò subito. Rimase estasiato dallo stile ‘acqua e sapone’ della giovane, che all’epoca stava muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo.

La felicità raggiunta con Marica Pellegrinelli ha sorpreso Eros Ramazzotti. Questo non si sarebbe mai aspettato una cosa del genere. Durante un’intervista all’Express, 3 anni fa, Eros aveva confessato: ‘Non sono mai stato una persona che si lega facilmente, ho bisogno di fiducia. Il mio matrimonio va perfettamente. Mia moglie mi ha salvato da me stesso’.