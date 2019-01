Fenomeno in rete: “world_record_egg”, l’uovo da milioni like

La semplice foto di un uovo con sfondo bianco ha fatto impazzire la rete, un fenomeno incredibile scatenato dal profilo “world_record_egg”; una vera sfida lanciata per battere i 18 milioni di like totalizzati da Kylie Jenner che deteneva lo scettro del maggior numero di like ottenuti da una sua foto, ovvero ben 18 milioni di like su Instagram

“world_record_egg” distrugge il record di Kylie Jenner

Solo pochi giorni fa qualcuno ha pensato di ideare una pagina che potesse battere quel record e pare avercela fatta, dal giorno di creazione del profilo a oggi i like sono ben 29.398.729, una cifra da capogiro; strabiliante anche il numero di commenti che è arrivato al 14 gennaio a 120.8605, oltre ad aver totalizzato 3.3 milioni di followers.

Record mondiale di like

L’uovo più cliccato del momento è quindi il detentore assoluto del record mondiale di like su Instagram; un fenomeno che ha spopolato, la notizia di questo record ha fatto il giro del mondo surclassando tutti i profili delle influencer e delle star più famose e cliccate come ad esempio Chiara Ferragni, e Kim Kardashian tanto per citarne alcune; il profilo è stato aperto con una sola foto e l’annuncio che dice: “Stabiliamo insieme il record del mondo e facciamo di questo il post con più like su Instagram. Battiamo l’attuale record del mondo detenuto da Kylie Jenner (18 milioni)! Dai che ce l’abbiamo. Al post sono stati poi aggiunti gli gli ashtag: #LikeTheEgg #EggSoldiers”.

“world_record_egg” scatena la rete

L’originale profilo ha subito attirato l’attenzione e l’entusiasmo degli affezionati di Instagram e in breve tempo sono arrivati migliaia di like e di commenti, una vera gara per far salire il numero dei “mi piace” dell’account; un fenomeno più che virale. Addirittura sono arrivati commenti di incoraggiamento per l’uovo del tipo: “You Rock Egg”, “Puoi farcela uovo”, “Forza Uovo”, e sono solo alcuni dei commenti apparsi sotto il post. La bella Kylie Jenner non ha preso la cosa molto bene, anche se ha replicato con ironia, infatti ha prontamente postato un video che la riprende mentre rompe un uovo in mezzo alla strada forse a simboleggiare che vuole battere l’uovo salito sul podio di Instagram. Al video Kylie ha aggiunto un commento: “Take that little egg”; otto ore dopo la pubblicazione il video ha totalizzato 14 milioni di like.

Chi ha creato la pagina Instagram “world_record_egg”?

Chi ha creato il profilo “world_record_egg”, per ora rimane un mistero, ma senza dubbio lo si può definire un genio; con la sola foto di un uovo ha spodestato una delle donne più ricche e famose del nostro tempo e più seguite sui social. Ma chi è Kylie Jenner? E’ una sorelle minori di Kim Kardashian, e fa parte della famosissima e numerosa famiglia dei Kardashian; è la fidanzata di Travis Scott; fa l’imprenditrice ed è mamma di una bimba di undici mesi, inoltre è una delle influencer più seguite di tutti i tempi con 123 milioni di followers.