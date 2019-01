Francesco Chiofalo mostra la cicatrice su Instagram: “Sono stato dimesso”

Francesco Chiofalo è stato dimesso dall’ospedale e mostra la cicatrice su Instagram, comincia così una nuova vita del personal trainer famoso per il suo percorso a Temptation Island. Il primo messaggio sui social.

“Vi ringrazio per essermi venuti a trovare”

Inizia una nuova battaglia per Francesco Chiofalo. Il personal trainer di Roma dopo l’intervento per la rimozione del tumore al cervello ha pubblicato un messaggio nelle IG Stories del suo profilo Instagram: “Vi ringrazio per essermi venuti a trovare così in tanti all’ospedale in questi giorni“. Determinante durante i giorni di ricovero all’Ospedale San Camillo di Roma, per Francesco Chiofalo, sono stati i migliaia di messaggi che i fan hanno scritto nei post o che hanno mandato in direct. Qual è il percorso post operatorio che dovrà percorrere Chiofalo?

Francesco Chiofalo mostra la cicatrice su Instagram

I fan di Francesco Chiofalo hanno seguito la vicenda molto da vicino, motivo per cui sia lo staff che i familiari hanno fornito notizie costanti sui social. La mamma di Francesco Chiofalo, inoltre, ha cercato di “rispondere” anche alle accuse di coloro che hanno accusato il ragazzo di aver strumentalizzato una cosa delicata come un tumore al cervello. Nonostante le critiche, gli attacchi social ecc… Francesco Chiofalo ha deciso di pubblicare una foto mostrando così la cicatrice, ancora non rimarginata, scrivendo: “Non potete immaginare il prurito“.

Francesco Chiofalo il messaggio: “Non sono più ricoverato”

Francesco Chiofalo dovrà seguire un lungo percorso riabilitativo post operatorio, come lui stesso ha spiegato nel messaggio pubblicato nelle IG Stories. Chiofalo scrive: “Non sono più ricoverato al San Camillo di Roma. Passerò la mia convalescenza in una clinica riabilitativa a Roma. Ancora grazie a tutte le persone che sono venute a trovarmi– conclude il personal trainer-. Non potete neanche immaginare quanto affetto siete riusciti a trasmettermi in un momento così difficile“.