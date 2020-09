I migliori consigli per dare una svolta sostenibile alla propria vita

La sostenibilità è un obiettivo al centro dell’attenzione di molte persone. Per metterla in primo piano, si può cominciare dalla vita quotidiana. Quali sono i consigli utili al proposito? Nelle prossime righe, ne abbiamo elencati alcuni.

L’importanza del risparmio di acqua

Quando si parla di come applicare a livello quotidiano la sostenibilità, una buona idea prevede il fatto di partire risparmiando acqua. Le soluzioni utili al proposito sono numerose. Tra queste, rientra il fatto di chiudere l’acqua quando ci si spazzolano i denti.

Da non dimenticare è anche il fatto di controllare nel corso del tempo la guarnizione del rubinetto. Per quel che concerne il risparmio di acqua in cucina, da non trascurare è la possibilità di utilizzare l’acqua di cottura di alcune verdure, come per esempio i broccoli, per preparare del brodo.

La sostenibilità al femminile

Proseguendo con l’elenco dei consigli migliori per iniziare una vita sostenibile, troviamo l’utilizzo di coppette mestruali (se non l’hai mai provata e ti preoccupa il primo impatto, su siti come Lacoppettamestruale.it puoi trovare tante e preziose informazioni).

Come ben si sa, la coppetta mestruale, se ben mantenuta, può durare anche oltre 10 anni. Niente di paragonabili ai numerosi assorbenti che, normalmente, una donna usa nel corso della sua vita.

Iscriviti ai gruppi di acquisto solidali

Un’altra alternativa interessante per applicare la sostenibilità nella propria vita quotidiana riguarda i gruppi di acquisto solidali. Ottima alternativa per dare ossigeno alle piccole attività vicine, permette, in tal mondo, di abbattere i costi di trasporto e, di riflesso, l’impatto ambientale.

Acquista dei LED

Una dritta di indiscussa efficacia quando si parla di come iniziare a rendere realtà la sostenibilità nella propria vita quotidiana riguarda l’illuminazione. Il principale riferimento al proposito sono le luci a LED.

Costano di più rispetto a quelle di altre tipologie ma hanno diversi vantaggi. In primo luogo, è il caso di ricordare la durata. Il LED può durare fino a 25.000 ore, oltre il 90% in più rispetto alle lampadine a incandescenza. A livello pratico, i pro riguardano il risparmio in bolletta, ma anche la minor quantità di rifiuti dispersa nell’ambiente.

Spegni gli elettrodomestici quando non li utilizzi

Un altro consiglio per mettere la sostenibilità al centro della propria vita quotidiana prevede il fatto di spegnere gli elettrodomestici quando non li si utilizza. Lo standby, infatti, non è il massimo né per la bolletta, né per l’ambiente.

Attenzione al riscaldamento

Un capitolo di grande importanza quando si parla di sostenibilità nella vita quotidiana riguarda il riscaldamento domestico. Un suggerimento di grande utilità prevede il fatto di abbassarlo di poco. Per rendersi conto dell’impatto di questa azione, basta specificare che, abbassando il riscaldamento di un paio di gradi, si riduce anche del 20% il fabbisogno energetico per gli interni di casa.

Molto importante è anche, in caso di riscaldamento autonomo, fissare un timer n modo da azionare il tutto solo nelle ore in cui gli spazi della casa sono effettivamente occupati.