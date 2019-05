Il caso Marck Caltagirone, Eliana Michelazzo: “Dopo questa confessione ho paura”

9 In queste settimane è stato ampiamente discusso il caso Marck Caltagirone. L’uomo esiste oppure no? A rompere il silenzio è Eliana Michelazzo che potrebbe anche diventare una nuova concorrente del Grande Fratello. Ecco cosa sta succedendo.

Il caso Marck Caltagirone

A tenere banco in queste settimane è il caso relativo al mancato matrimonio tra Marck Caltagirone e Pamela Prati. I due sarebbero dovuti convolare a nozze l’8 maggio 2019 ma, dopo l’annullamento, ecco che arriva l’ennesimo colpo di scena. A romper il silenzio dopo settimane, interviste, annunci, foto e il profilo Instagram dell’imprenditore apparso qualche giorno fa dove questo si diverte a rilasciare varie comunicazioni.

A rompere il silenzio questa volta è stata Eliana Michelazzo che domenica 19 maggio 2019 ha rilasciato un comunicato stampa ufficiale.

Eliana Michelazzo: “Ho mentito”

Come abbiamo appena spiegato domenica 19 maggio 2019 Eliana Michelazzo ha diffuso un comunicato stampa ufficiale dove ha dichiarato: “In tv ho mentito, non ho mai incontrato Mark Caltagirone, l’ho visto solo in un video di pochi secondi in cui lui è in auto con la mia socia Pamela Perricciolo“. Eliana Michelazzo continua affermando: “La voce di quell’uomo è diversa da quella della telefonata avvenuta nel programma Live. A questo punto credo non esista“.

Ma il tutto non finisce qui, dato che Eliana Michelazzo ha parlato anche del fidanzato Simone Coppi: “Io sono stata la prima vittima di questo sistema. Da 10 anni ho un fidanzato fantasma, Simone Coppi, solo ora ho aperto gli occhi: mi mandava foto, messaggi, un anello, mi sono tatuata il suo nome“. Questa spiega anche: “Adesso, ascoltando le storie delle altre vittime, ho capito la verità: non esiste. Preferirei non sapere chi si nasconde dietro quelle false identità“.

Eliana Michelazzo al Grande Fratello?

Nel corso della giornata di domenica 19 maggio è stato diffusa anche la notizia di una possibile partecipazione di Eliana Michelazzo al Grande Fratello 16. A spiegare il tutto è stata la stessa produzione Mediaset che attraverso un tweet dichiara: “L’ipotesi dell’ingresso di Eliana Michelazzo nella casa del Grande Fratello come concorrente non è mai stata presa in considerazione dall’editore di Mediaset“.