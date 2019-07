Insonnia: tutti i benefici del bagno caldo per contrastarla, questo il motivo

Moltissimi sono gli italiani che soffrono di insonnia e a lungo andare questo fastidio può creare dei veri e propri problemi anche nello svolgimento delle attività quotidiane. Sia il corpo che la mente, non riposando bene, accusano stanchezza e debolezza. C’è chi ad esempio chi soffre, a causa dell’insonnia, di ripetute e frequenti emicranie.

Molti sono i metodi che possono cercare di combattere l’insonnia e ottenere così un sonno rilassante, ma uno in particolare è stato analizzato da un nuovo studio. I ricercatori dell’Università del Texas, infatti, hanno cercato di capire quali e quanti siano i benefici ottenuto da un bagno caldo fatto prima di andare a coricarsi.

Lo studio per combattere l’insonnia

Lo studio per combattere l’insonnia, come detto in precedenza, è stato effettuato dai ricercatori dell’Università del Texas, il quale è stato edito anche sulla nota rivista scientifica Sleep Medicine Review. Questa nuova ricerca ha messo in correlazione l’insonnia con il bagno caldo pre sonno. Nel corso dello studio, i ricercatori hanno cercato di determinare tutti e quali benefici il bagno caldo porti e quanto dovrebbe essere la sua durata nonché, addirittura, quale sia l’ora migliore per immergerci dentro la vasca da bagno.

Molto spesso l’insonnia è causata da ansia e stress accumulati durante tutto l’arco della giornata, a meno che non si tratti di un effetto negativo dovuto ad una importante patologia o utilizzo di farmaci pesanti, come ad esempio il cortisone che riduce notevolmente il bisogno di dormire. Con i tempi frenetici che siamo stati costretti a vivere giornalmente, non sempre è facile letteralmente staccare la spina da pensieri o preoccupazioni e proprio questo malessere mentale ci crea difficoltà nel dormire.

Per cercare di avere un sonno il più possibile regolare e, soprattutto continuo, è bene cercare di raggiungere mentalmente uno status di completo relax e allontanare tutti quei pensieri che ci disturbano.

Lo studio eseguito dai ricercatori texani ha visto protagonisti ben 5326 studi precedentemente effettuati sullo stesso argomento, quindi che trattavano la correlazione tra l’insonnia e il bagno caldo effettuato prima di mettersi a letto. Gli studiosi hanno analizzato di nuovo tutti questi studi pregressi calcolando tutti gli effetti dell’acqua calda sul corpo.

Per quanto riguarda la ricerca, gli scienziati hanno tenuto conto anche di alcuni particolari indicatori per quello che concerne la qualità del sonno, come da esempio la veglia dopo il risveglio, la latenza del sonno inteso come il tempo impiegato per riuscire ad addormentarsi, l’efficienza del sonno o anche il tempo di sonno totale e la qualità del sonno soggettiva.

In questo modo, gli studiosi hanno potuto constatare le varie tipologie di sonno, il tempo nel quale si sta nel letto a differenza delle ore di sonno oggettivamente effettuate così come l’analisi durante la fase di sonno, una delle più importanti per il nostro organismo e la nostra mente poiché viene ritenuta fondamentale per quanto riguarda sia l’apprendimento che la memoria e il suo consolidamento.

Quando fare il bagno caldo

Per un’ottima efficienza del sonno sarebbe, secondo la ricerca effettuata dagli studiosi, fare il bagno 1 o 2 ore prima di andare a dormire. I test effettuati e i relativi risultati hanno sottolineato che il momento ideale per ottenere benefici migliori per quanto concerne il sonno è quello di fare il bagno alcune ore prima di andare a dormire. A quanto scoperto, il tempo migliore di permanenza del bagno o della doccia calda, qualora non si avesse una vasca, è di dieci minuti e non di più. In questo lasso di tempo, il calore ottimizza la pressione sanguina e la circolazione del sangue soprattutto alle estremità corporali, quindi delle mani e dei piedi.

Rispettando i tempi consigliati dai ricercatori la lentezza del sonno andrà ad abbreviarsi mentre la qualità del sonno andrà a migliorare. Probabilmente il beneficio più grande di questo rimedio contro l’insonnia è il fatto che si tratta di un metodo naturale e non artificiale, quindi. Addio a farmaci e sostanze che aiutano a dormire, che a lungo andare possono danneggiare anche il nostro sistema mentale e il nostro organismo.

Effettuare, quindi, un bel bagno caldo o una doccia calda prima di andarsi a coricare ci aiuterà a migliorare la qualità del sonno e ci aiuterà a combattere l’insonnia. Prendere questa buona abitudine ogni sera ci consente di ottenere grandissimi benefici con il minimo sforzo.

Come abbattere l’insonnia

Ci sono altri metodi per abbattere e contrastare l’insonnia oltre il bagno caldo del quale abbiamo ampiamente parlato. Un’altra buona soluzione è quella di svolgere attività fisica. Infatti, lo sport ci aiuta a scaricare tutto lo stress ed andare ad eliminare le tossine nocive ce ci impediscono letteralmente di dormire. L’importante, però, al fine di non ottenere l’effetto opposto è non svolgere il movimento fisico prima di andarsi a coricare altrimenti si rischia di attivare l’adrenalina che inizia a circolare libera nel nostro corpo. Quindi, se possibile, è utile fare sport di prima mattina o tardo pomeriggio.

Un altro piccolo escamotage, oltre quello di non utilizzare lo smartphone, è quello di far tenere, se abbastanza caldo, la stanza da letto con una temperatura fissa intorno ai 20° C. non deve essere, perciò, né troppo fredda, ma neanche troppo calda in modo da favorire così l’addormentarsi. Inoltre, è importante non assumere alcolici nelle ore prima del coricamento poiché dopo la sonnolenza indotta inizialmente da parte di questa bevanda dopo un lasso indeterminato di tempo si può ottenere l’effetto opposto.

Parlando di bevande non possiamo non sottolineare il fatto di non assumerne contenenti sostanze eccitanti come ad esempio il caffè, il cioccolato, le bevande zuccherate o anche il tè, ma al contrario dobbiamo prediligere quelle calmanti come camomilla, passiflora, melissa oppure il biancospino. Anche la cena è meglio se sia leggera e salutare.