Insonnia: niente smartphone la sera prima di dormire, spiegato il motivo

L’insonnia colpisce milioni di persone in tutto il mondo e la vita frenetica dei giorni moderni di certo non aiuta a combattere i disturbi del sonno. E’ proprio dai dispositivi tecnologici che, dei ricercatori olandesi, hanno trovato una delle cause dell’insonnia e del non riposare male. Utilizzare gli smartphone prima di andare a dormire è molto dannoso, vediamo insieme il motivo.

Lo studio olandese

Lo studio olandese è stato condotto dai ricercatori di un’Università di Amsterdam e mira a sottolineare come l’utilizzo eccessivo dei dispositivi tecnologici prima di andare a dormire comporti delle conseguenze specifiche soprattutto per quanto riguarda il disturbo del sonno.

La fascia d’età più colpita, ovviamente, è quella che va dai 15 ai 20 anni. Molti sono i giovani, infatti, che utilizzano smartphone e tablet per la maggior parte della giornata e, in particolar modo, negli istanti prima di coricarsi.

Secondo la ricerca condotta dagli studiosi olandesi, i ragazzi che utilizzano gli smartphone o i tablet per più di tre ore prima di addormentarsi riscontrano molte più difficoltà nel prendere sonno rispetto ai loro coetanei che non ne fanno uso.

L’effetto degli smartphone sul sonno

L’effetto degli smartphone sul sonno è stato definito molto grave in quanto nei casi nei quali si presenta una maggiore dipendenza del suo utilizzo si sono registrate lunghe pause nella fase rem del sonno e molteplici segnali che definivano un riposo non adeguato.

La soluzione per trovare un sonno più efficace ed adeguato alle esigenze del nostro corpo e combattere l’insonnia è quella di una vera e propria disintossicazione dagli strumenti tecnologici. Come affermato dal dottor Dirk Jan Stenvers responsabile del dipartimento di endocrinologia e metabolismo presso l’UMC di Amsterdam e come riportato da Agi, il non utilizzo di smartphone e tablet nelle ore prima di andare a dormire per una settimana ci aiuta a recuperare il giusto modo di dormire.