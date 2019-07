Venezia 2019: il programma completo della Mostra, attesi Brad Pitt e Joaquin Phoenix

Grande attesa per l’inizio della 76esima Mostra del cinema di Venezia che in questa edizione presenta una carrellata di pellicole davvero interessanti. Attesissimo il nuovo film di Roman Polanski o il kolossal di James Gray. La manifestazione è in programma dal 28 agosto al 7 settembre 2019.

Il programma della Mostra del Cinema

Il programma della Mostra del Cinema di Venezia, arrivata alla sua 76esima edizione, vede protagonisti moltissimi ospiti e delle pellicole davvero interessanti. Tra tutti, con molta probabilità, il film più atteso è Joker di Todd Phillips, che a quanto pare è pronto a svelare una straordinaria e incredibile interpretazione da parte di Joaquin Phoenix, che veste i panni del tormentato e acerrimo nemico di Batman.

Altra pellicola interessante da vedere sarà sicuramente Ad Astra, film che vede protagonista Brad Pitt e diretto da James Gray. Attesissimo J’accuse di Roman Polanski, tornato dietro la telecamera così come The Laundromat di Steven Soderbergh nel quale saranno protagonisti nomi super stellari come quelli di Meryl Streep, strepitosa nella seconda stagione di Big Little Lies e Gary Oldman.

Il programma della 76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia ci entusiasma anche per quanto riguarda il cinema d’autore. In questa edizione saranno in concorso le pellicole di Pablo Larrain, Olivier Assayas, o anche Hirokazu Kore-eda, che andrà ad aprire la kermesse con il film La vérité. Inoltre, tanto per aggiungere due nomi di spessore alla già corposa lista, sottolineiamo il Leone alla carriera che sarà assegnato a Pedro Almodovar e Julie Andrews. Grande escluso dal festival, invece, Martin Scorsese con il suo The Irishman poiché non è ancora terminato.

Gli italiani in concorso

Nomi di spessore anche per gli italiani in concorso. La giuria, capitanata dalla nota regista Lucrecia Martel, dovrà giudicare anche tre opere italianissime. Il primo, che desta molta curiosità, è Martin Eden girato da Pietro Marcello, la pellicola si ispira ed è un riadattamento cinematografico del romanzo firmato da Jack London. Protagonista è il talentuosissimo Luca Marinelli, apprezzato in Lo chiamavano Jeeg Robot, di Gabriele Mainetti.

Altro italiano in gara Mario Martone che cercherà nuovamente di sorprendere la giuria del Lido con il suo nuovo Il sindaco del Rione Sanità. Infine, il terzo concorrente italiano in gara è Franco Maresco che cerca di raccontare la sua Sicilia, in chiave moderna con il suo La mafia non è più quella di una volta. Francesca Archibugi e Gabriele Salvatores li troviamo nelle sezioni collaterali.

Curiosità sul festival

Balzano all’occhio la partecipazione al concorso del documentario su Chiara Ferragni, orma famosissima blogger e influencer nonché moglie di Fedez con il quale ha avuto il suo primogenito Leone, seguitissimo su Instagram dal titolo Chiara Ferragni – Unposted così come ben due serie italiane che sono Fuori Concorso. La prima è The New Pope, di Paolo Sorrentino che per la seconda volta dirige Jude Law e ZeroZeroZero di Stefano Sollima, tratta dal romanzo di Roberto Saviano.

In questa 76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia ampio spazio anche alle pellicole che non saranno proiettate nei cinema ma che verranno fatte uscire direttamente in streaming. Quest’anno grande attesa per Netflix parteciperà, anche se Fuori concorso, The King di David Michôd, Marriage Story di Noah Baumbach, e in concorso The Laundromat di Steven Soderbergh mentre per quanto riguarda Amazon si registra Seberg di Benedict Andrews.

Gli ospiti della kermesse cinematografica

Attesissimi gli ospiti di questa 76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Tra i primi sicuramente Brad Pitt e Joaquin Phoenix, ma anche Johnny Depp, Robert Pattison e Jude Law. Sul Lidosi attendono anche Kristen Stewart, Robert De Niro, Laura Dern e Ethan Hawke, Penelope Cruz e Catherine Deneuve.

L’elenco delle star non finisce qui perché il red carpet sarà calcato anche da Roger Waters dei Pink Floyd, Sharon Stone, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner e, inoltre, Antonio Banderas, Gary Oldman, Tim Robbins, Margareth Qualley. Infine, per quanto riguarda le star internazionali si sottolinea la presenza di Liv Tyler, Juliette Binoche, Scarlett Johansson nonché Gael Garcia Bernal, Adam Driver, Gong Li, Harvey Keitel e Meryl Streep.

Per quanto riguarda gli italiani che sfileranno sul red carpet ci saranno Diego Abatantuono, Marcello Fonte, Silvio Orlando e Luca Marinelli, Valeria Golino, Toni Servillo. Inoltre, arriveranno al Lido anche Adriano Giannini, Claudio Santamaria, Gabriele Salvatores, Massimiliano Gallo, Roberto De Francesco, Micaela Ramazzotti e Chiara Ferragni.

I film in concorso

Tra i film in concorsa alla 76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia abbiamo Om Det Oandliga di Roy Andersson e con interpreti Jane-Ege Ferling, Martin Serner, Bengt Bergius, Tatiana Delaunay, Anders Hellström e Thore Flygel. Anche la pellicola di Olivier Assayas, Wasp Network con Penélope Cruz, Ana de Armas, Edgar Ramírez, Wagner Moura e Gael García Bernal è una dei candidati. Inoltre, sarà visionata dalla giuria anche The perfect candidate di Haifaa Al Mansour.

Altre pellicole in concorso sono Marriage Story di Noah Baumbach che vede un cast stellare: Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern, Alan Alda, Ray Liotta e Julie Hagerty. Anche Guest of honour di Atom Egoyan è candidato così come Ad Astra, come detto in precedenza, con Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Liv Tyler e Donald Sutherland.

In lizza per il Leone d’oro anche Gloria Mundi di Robert Guédiguian, collaborazione francese e italiana e A herdade di Tiago Guedes. Ciro Guerra, invece, ci prova con il suo Waiting for the barbarians con Mark Rylance, Johnny Depp, Robert Pattinson, Gana Bayarsaikhan e Greta Scacchi.

Altri titolo di rilievo sono sicuramente, oltre quelli elencati nei paragrafi precedenti, Ema, Martin Eden, The painted bird e ancora Il sindaco del rione Sanità con Francesco Di Leva, Massimiliano Gallo, Roberto De Francesco, Adriano Pantaleo, Daniela Ioia e Giuseppe Gaudino, Babyteeth e Ji Yuan tai qu hao.