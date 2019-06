IPhone, aggiornamento Apple iOS 13: novità per hotspot personale

Si sa, l’iPhone è in continuo aggiornamento. Nuove grafiche, nuovi modelli, nuovi sistemi operativi. IOS è stato sviluppato da Apple per iPhone, iPod Touch e iPad. Presentato per la prima volta nel Gennaio del 2007 al Macworld Conference & Expo a San Francisco ne ha fatti di passi in avanti da allora. Ad oggi siamo arrivati alla versione iOS 13 che, come sempre, promette grandi novità. Una di queste riguarderebbe l’hotspot personale, con delle implementazioni e dei vantaggi davvero notevoli per tutti i possessori dei prodotti con la mela, in particolare i tablet. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Sistema operativo Apple, iOS 13: dettagli e informazioni

L’aggiornamento del sistema operativo Apple e l’implementazione a iOS 13 porterà grandi vantaggi per tutti i possessori di prodotti del colosso americano, ma in particolare per chi ha un iPad o un tablet della mela. Il nuovo aggiornamento prevede infatti un miglioramento della funzione dell’hotspot personale grazie al quale gli iPad potranno connettersi automaticamente in alcune circostanze.

Come riportato da macitynet, nella versione iOS 12 l’iPad poteva collegarsi all’hotspot personale di un iPhone solo manualmente. Grazie a iOS 13 invece, iPadOS consentirà ai tablet della Apple di connettersi automaticamente al vicino hotspot di un iPhone quando non ha connessione a internet a disposizione. Con questa nuova funzionalità la connessione rimarrà attiva anche in una condizione di stand by. L’utente continuerà a ricevere messaggi in entrata e notifiche push anche a schermo spento.

Quali sono i vantaggi negativi o meglio i punti deboli di questa nuova funzione dell’hotspot? Il principale è un aumento nel consumo della batteria. Inoltre iOS 13 consentirà agli utenti di prendere visione di tutti gli hotspot personali disponibili aperti, notificando loro quelli nelle vicinanze. Tuttavia iOS 13 offrirà il proprio supporto a WPA3, un nuovo sistema di sicurezza che ha fatto il suo debutto nell’estate del 2018.