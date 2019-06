Rapina a Palermo, viene fatto cadere dal motorino e gli rubano 10mila euro

Poteva avere un epilogo tragico la violenta rapina fatta ai danni di un impiegato della catena di sanitarie Demma, a Palermo. Secondo quanto reso noto da Blog Sicilia, l’uomo è stato fermato mentre si trovava in sella al suo motorino e derubato dei soldi che aveva con se.

Rapina a Palermo

I fatti si sono verificati a Palermo nome un impiegato della catena sanitaria Demma è stato vittima di rapina. Come abbiamo annunciato all’inizio del nostro articolo l’uomo è stato raggiunto da altri due uomini a bordo di bicicletta che l’hanno fatto cadere si trovava in sella assoluto io.

I due malfattori, infatti, pare che abbiano prestato parecchia attenzione a quelle che erano le abitudini dell’impiegato, tanto da mettere in atto un colpo perfetto in ogni dettaglio. Una volta in sella al suo motorino, i ladri, hanno raggiunto l’uomo anche loro a bordo di una moto e lì si è consumato il colpo. L’impiegato è stato fatto cadere dal motorino per essere poi derubato. L’impiegato ha subito denunciato il tutto ai militari dell’arma dei carabinieri, che stanno cercando di far luce sull’accaduto.

10mila euro nel motorino

Una volta caduto dal motorino i due malfattori si sono avventato sul motorino, aprendo il sellino e portando via il bottino. Infatti, sempre secondo quanto reso noto da Blog Sicilia, nel sellino del motorino si trovano ben 10mila euro. A raccontare l’accaduto è stato proprio l’impiegato durante la denuncia fatta ai carabinieri. Attualmente si sta cercando di recuperare il denaro e arrestate i due malviventi che al momento del corpo erano vestiti di scuro e a volto scoperto.