Mirtillo nero, un grande alleato per il nostro cuore: proprietà, benefici e usi

I mirtilli neri sono una vera e propria prelibatezza per il giusto, ma anche dei grandissimi alleati per il nostro benessere e il nostro cure. Alcuni ricercatori del Regno Unito hanno condotto un nuovo studio che determina la dose quotidiana di mirtilli neri utile al supporto e miglioramento di specifici marcatori strettamente legati alla cosiddetta sindrome metabolica, una delle condizioni che può avere come conseguenze malattie cardiovascolari o anche il diabete di tipo 2.

Lo studio sui mirtilli neri

Lo studio sui mirtilli neri, come detto in precedenza, è stato condotto da alcuni studiosi dell’Università di East Anglia, nel Regno Unito in collaborazione con i ricercatori dell‘Università di Harvard, a Cambridge. La ricerca è stata edita sulla prestigiosa rivista del settore American Journal of Clinical Nutrition e ha messo in evidenza come una tazza di mirtilli neri al giorno diventi una grandissima alleata per il benessere del nostro cuore.

Lo studio si è concentrato prettamente sull’azione che i mirtilli compiono rispetto ad alcuni marcatori caratterizzanti la sindrome metabolica, causa, appunto di moltissime malattie cardiovascolari e del diabete di tipo 2.

Per la ricerca sui benefici dei mirtilli neri sono stati presi in considerazione ben 115 volontari, che avevano un’età compresa tra i 50 e i 75 anni. La caratteristica dei partecipanti era quella di una grave condizione di obesità e di diagnosi di metabolica.

Questo studio ha avuta la durata di sei mesi e viene considerato il più lungo mai condotto per la sua categoria. Il principio base dello studio è stato quello di utilizzare una quantità di mirtilli fattibile per ognuno senza considerare delle quantità insostenibili per tutti i partecipanti.

Per quanto riguarda i test è stato chiesto ai partecipanti di dividersi per gruppi. I ricercatori hanno quantificato per il primo gruppo, al giorno, una tazza contenete 150 grammi di mirtilli in polvere liofilizzati, per il secondo gruppo mezza tazza al giorno contenente 75 grammi di mirtilli in polvere liofilizzati mentre il terzo gruppo, definito di controllo, ha consumato giornalmente una dose di una polvere contenente destrosio, maltodestrina e anche del fruttosio.

Sia inizializzo che alla fine dell’esperimento, i ricercatori hanno registrato per ogni partecipante i biomarcatori dell’insulino-resistenza e tutto il quadro lipidico e la loro funzione vascolare.

Il risultato della ricerca

Il risultato della ricerca condotta nel Regno Unito ha sottolineato come assumere una tazza di mirtilli in modo costante e quotidiano riesca a migliorare sia la funzione vascolare che la rigidità arteriosa riducendo il rischio di malattie cardiovascolari e di morte del ben 12% e 15%.

Dei tre gruppi sottoposti ai test, il primo, quello che prevedeva il consumo di una tazza intera e quindi non mezza dose o la polvere hanno mostrato i maggiori benefici. Il mirtillo nero, quindi, ha agito sui marcatori non variando tutti gli altri parametri che i ricercatori avevano registrato prima dell’inizio del test.

Gli studiosi britannici hanno concluso che i benefici sul cuore dati dal mirtillo nero dipendano dagli antociani in essi contenuti, questi vengono metabolizzati dal nostro intestino e vanno a produrre delle sostanze chimiche in grado di andare ad offrire sostentamento alla microflora intestinale, la cosiddetta microbioma, svolgendo così un ruolo metabolico di fondamentale importanza per il nostro organismo.

Gli alimenti che contengono gli antociani sono molti e contribuiscono alla protezione delle cellule endoteliali dei nostri vasi sanguigni. Questi sono il ribes nero, le carote nere, i cavoli rossi, i lamponi sia rossi che neri, le prugne, i ravanelli rossi, le patate viola e anche le more.

La sindrome metabolica

La sindrome metabolica viene definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come una vera e propria patologia caratterizzata da moltissimi fattori quali l’insulino-resistenza, l’obesità addominale, l’iperlipidemia o anche l’ ipertensione.

Questa è una patologia diffusa in scala mondiale ed è presente soprattutto nei Paesi occidentali, in particolar modo in America dove 2/3 della popolazione presenta i sintomi che la patologia comporta. Prettamente le cause che accrescono il livello di diffusione della sindrome metabolica possono essere imputate all’aumento del cosiddetto cibo spazzatura, tipico dei fast food e degli alimenti-ultra lavorati.

Questi alimenti contengono un alto valore calorico e sono quasi prive di fibre. Un altro fattore è sicuramente la vita sedentaria e il praticare pochissimo sport. La sindrome metabolica colpisce più fasce d’età, dai più piccini ai più grandi.

Sicuramente, una regole di base per evitare la sindrome metabolica è quella di seguire una alimentazione regolata e sana e fare anche moltissima attività fisica. Inoltre, è bene aiutarsi con alcuni cibi specifici come in questo caso, appunto, proprio il mirtillo nero.

Le proprietà del mirtillo nero

Sebbene non di uso frequente, il mirtillo nero è un frutto tutto da scoprire e che è bene conoscere grazie alle sue molteplici proprietà. Il mirtillo nero è un ottimo antiossidante ed ha funzioni anche astringenti. Viene ritenuto, dalla comunità scientifica, come un ottimo alleato della circolazione sanguigna e dell’apparato urinario.

Inoltre, il mirtillo nero fa benissimo alla vista ed è antidiarroico. Tra i principi attivi che in esso troviamo, sicuramente sono da sottolineare gli antociani che sono delle molecole di tipo vegetale che appartengono alla famiglia dei flavonoidi.

Questi antociani sono dei pigmenti idrosolubili con un caratteristico colore rosso, nero, blu o anche viola. Questi hanno funzioni molto importanti poiché vengono considerati responsabili dell’abbassamento della riduzione del rischio di morte attraverso un sistema protettivo a discapito di patologie importanti quali diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari. E’ buona abitudine, quindi, iniziare a consumare una tazza di mirtilli nere per proteggere il nostro cuore.