La doccia va fatta tutti i giorni: mattina o sera?

C’è chi non riesce proprio, la sera, a coricarsi senza essersi fatto una doccia rigenerante. Molte persone, invece, si lavano anche più volte al giorno. E’ questione di abitudine. Ognuno ha un trascorso diverso. Certo, specialmente in estate, è gradevole rimuovere dalla pelle il sudore e tutta la polvere accumulatasi sul corpo durante la giornata. La doccia va fatta tutti i giorni. Su questo non ci sono dubbi. Qual è però il momento migliore? La mattina o la sera?

Doccia mattutina per lavare via il sonno

Gli amanti della doccia mattutina vi diranno che non c’è niente di meglio al mondo uscire di casa, la mattina, dopo una bella doccia rinfrescante e tonificante.

Tante persone, dopo l’allenamento mattinale, sono solite farsi la doccia e poi uscire di casa per andare al lavoro. Questione di abitudini.

‘Tutti in casa mia si facevano la doccia di mattina. Quando l’acqua si riscaldava eravamo pronti ad impilarci come le tessere del domino. Lavare via il sonno è una cosa che faccio ancora…’, ha detto lo scrittore di San Francisco Nate Martins.

Martins ama farsi la doccia di mattina, diversamente dalla moglie Natalie, che preferisce quella serale.

‘Ci sono state volte in cui mi ha chiesto (Natalie, ndr) di fare la doccia prima di andare a letto, soprattutto quando avevo passato molto tempo sui mezzi pubblici’, ha aggiunto lo scrittore americano.

Doccia per combattere insonnia

Janet J.Kennedy, psicologa newyorkese ed esperta del sonno, ha affermato che fare la doccia di mattina può essere molto utile a coloro che faticano a svegliarsi.

La doccia di sera, secondo la Kennedy, è invece raccomandata a chi ha problemi di insonnia. Lavarsi 90 minuti prima di andare a letto favorirebbe il sonno.

Il dottor Goldenberg sottolinea che sarebbe meglio farsi sempre la doccia di mattina perché di notte, in genere, si suda. E’ necessario, al risveglio, togliere dalla pelle tale sudore e i batteri. Inoltre, molte persone sono particolarmente ‘attive’ sotto le lenzuola di notte.

‘Ci sono tanti motivi per farsi la doccia al mattino’, ha commentato Goldenberg.

Alla luce di quanto detto, è meglio farsi la doccia di mattina o di sera? Beh, il massimo sarebbe farsela due volte al giorno, a meno che non si soffra di dermatiti od altre malattie della pelle.