Quando si considera parto a termine e perché giova alle mamme over 35

Le donne incinte, specialmente se primipare, si fanno tante domande durante la gravidanza. C’è il timore, ad esempio, di partorire molto prima o dopo il termine. Ma quando si può parlare di parto a termine? Il parto pre-termine preoccupa perché può essere rischioso per il piccoli. I rischi ci sono anche se il bimbo nasce dopo il termine previsto. Ogni donna in dolce attesa sa bene la data presunta di nascita del suo pargolo: si ritiene parto a termine quello che avviene tra le due settimane antecedenti e le due successive alla data presunta di nascita. Secondo un recente studio, le donne over 35 dovrebbero sempre partorire a termine.

Meno rischi per mamma e neonato

Perché le mamme che hanno più di 35 anni non dovrebbero mai indugiare e attendere la nascita naturale del bebè dopo la scadenza del termine?

Una volta superato il termine si deve sempre indurre il parto, specialmente se la mamma è over 35. Si tratta di una scelta meno rischiosa sia per il piccolo che per la mamma.

Quando dovrebbe essere indotto il parto se il bebè non nasce naturalmente? Secondo gli studiosi della London School of Hygiene and Tropical Medicine il parto dovrebbe essere stimolato tra la 41esima e 42esima settimana di gravidanza.

Dopo aver vagliato le informazioni relative ad oltre 80mila donne over 35 che hanno partorito in Inghilterra, il team di studiosi inglesi ha constatato un numero maggiore di neonati morti quando si è aspettato: 26 su 10mila. Il tasso di bebè deceduti in caso di parto indotto, invece, è di 8 su 10mila.

Si potrebbero salvare molti neonati

Gli esperti inglesi hanno stimato che se i parti venissero sempre indotti si potrebbero salvare, ogni anno, una cinquantina di neonati.

‘Sembrano esserci evidenze di un vantaggio, anche se servono studi più approfonditi per stabilirlo. E’ qualcosa che le donne e i loro medici dovrebbero discutere insieme’, argomentano gli autori dello studio britannico. Nel dubbio, è meglio non aspettare troppo dopo la scadenza del termine.