Libri per scuole medie e superiori: dove acquistarli?

L’acquisto dei libri per le scuole medie e superiori è tra i più onerosi per chi ha figli che frequentano queste scuole. Non solo per quanto riguarda la spesa, sempre più alta anno dopo anno, ma anche l’impiego di tempo ed energie necessarie per compiere questo acquisto. Oggi vogliamo suggerirvi il modo migliore e dove acquistarli.

Costo dei libri scolastici

Il costo dei libri scolastici, come accennavamo poco fa, è sempre più alto anno dopo anno. Secondo i dati forniti da Federconsumatori, il costo dei libri di testo aumenta dal 3 al 5% ogni anno e si calcola che ogni famiglia spenda per l’acquisto dei libri di testo oltre 500 euro all’anno.

Costo che ancora durante le scuole elementari è contenuto, ma che aumenta sempre di più a partire dalle medie fino ad arrivare alle scuole superiori. Se poi si hanno più figli, è facilissimo spendere diverse centinaia di euro in pochi mesi. Senza considerare il tempo necessario per compiere questi acquisti in libreria.

Dove acquistarli

Per comprare i libri scolastici senza stress e senza code, l’ideale è farlo online. Fino a qualche anno fa era impensabile. Oggi fortunatamente le possibilità sono aumentate. Grazie agli acquisti online è possibile comprare i libri in ogni momento, senza dover fare file o aspettare che i libri arrivino in libreria.

Quindi molto stress in meno, e tanto tempo guadagnato. Potrete farlo a casa, seduti in poltrona, a qualunque ora.

Il sito principale sul quale è possibile acquistarli è Amazon, dove c’è anche uno sconto sugli acquisti, permettendovi un buon risparmio economico. Inoltre, in caso di errore, è possibile restituire i libri scolastici entro una data predefinita.

Senza considerare poi che la consegna sarà rapida, molto più rispetto all’acquisto in negozio. Amazon è quindi lo shop online più comodo dove comprare libri scolastici per le scuole medie e superiori.

Dal 2018, grazie alla pubblicazione delle liste di testi scolastici adottati in ogni classe d’Italia, Amazon ha lanciato la piattaforma adozionelibriscolastici.it, facilissima da usare. Potrete selezionare Regione, Comune di appartenenza, “Scuola elementare”, “Scuola media” o “Scuola superiore” e una volta fornita la classe, ottenere la lista dei libri di testo che vi servono.

Speriamo che questo articolo vi possa essere utile.