Seo per WordPress Guida Pratica: è uscito il terzo libro di Valerio Novelli

È uscito da pochi giorni il terzo libro pubblicato in Self Publishing grazie agli strumenti offerti da Amazon di Valerio Novelli, founder di Monetizzando.com®.

Dopo “Da 0 a 30.000 € Con un Blog”, libro che ha riscosso gran successo (punteggio Amazon 4.5 stelle su 5 su una media di 79 recensioni) e “Come Pubblicare un libro o ebook in self publishing su Amazon” (punteggio 4.5 stelle su 5 su una media di 20 recensioni), il terzo libro è dedicato all’ottimizzazione per i motori di ricerca, ovvero la SEO.

Il titolo, “SEO Per WordPress Guida Pratica” ne anticipa il contenuto: non il classico manuale di SEO Tecnica scritto con un linguaggio adatto solamente ai più tecnici, ma un libro pratico con informazioni, consigli e suggerimenti per scalare i risultati di ricerca presenti su Google.

All’interno del libro si trovano inoltre importanti contributi di diversi SEO Professionisti Italiani: Stefano Schirru (IMG Solution, ideatore di Wild SEO Magazine, il primo ed unico magazine cartaceo dedicato alla SEO ed al Web Marketing), Claudio Marchetti, imprenditore digitale e offline, Emanuele Tolomei, imprenditore e consulente di marketing digitale, Claudio Fiorentino, SEO dal 2011 con esperienza di analista/programmatore Oracle, Fabrizio Leo, CEO di Flamenetworks, Isan Hydi, fondatore di Wolf Agency, agenzia SEO e Web Marketing, il team di SEOZoom (la prima SEO Suite 100% Made in Italy), …

All’interno del sito vengono analizzati i più comuni errori SEO, i plugin e le risorse utili per ottimizzare il proprio sito web basato su CMS WordPress, la struttura dei contenuti e del sito, la pianificazione delle corrette attività per una link building che porta a risultati, le penalizzazioni di Google, …

Non manca una introduzione al mondo dei motori di ricerca e la spiegazione del perché è importante fare SEO oggi per chi vuole acquisire visibilità online.

Un capitolo dedicato agli “Strumenti SEO” permetterà inoltre di conoscere non solo i nomi e le funzionalità dei vari strumenti a disposizione di chi si occupa del posizionamento sui motori di ricerca, ma anche, nel dettaglio, alcune funzioni e configurazioni utili per ottenere dati che possono evidenziare eventuali problematiche o criticità di un sito web.

La sezione risorse inoltre è una pagina web interattiva che verrà aggiornata continuamente con nuovi approfondimenti ed informazioni utili a rimanere aggiornati sulle novità in ambito SEO.

Il libro, già dalla pubblicazione, è andato in cima ai risultati di Amazon entrando nella Top 3 delle categorie “Internet” e “Impresa, Strategia e Gestione”, oltre che fra le novità più interessanti segnalate da Amazon.

Disponibile esclusivamente su Amazon attualmente in versione cartacea al prezzo consigliato di 29,24 €, per acquistarlo potete cliccare sul link di Amazon: Seo per WordPress Guida Pratica.