Ligabue a casa di una fan: la gioia di Maria Teresa Pirastu

Non accade a tutti di vedere, davanti al portone di casa, il proprio cantautore preferito. Alla giovane Maria Teresa Pirastu, studentessa di Cagliari, è successo. La giovane non ci credeva: quella persona era veramente Luciano Ligabue, l’autore di ballate indimenticabili come ‘Questa è la mia vita’ e ‘Niente paura’. Eppure Ligabue l’aveva promesso: ‘Verrò a trovarvi casa per casa’. La fortunata, in Sardegna, è stata proprio Maria Teresa Pirastu, una ragazza solare che ascolta la musica del musicista di Correggio da tanti anni.

Ligabue da Maria Teresa col fratello Marco

Maria Teresa studia Psicologia all’Università di Cagliari e quando ha un po’ di tempo libero ascolta brani dei più grandi cantautori italiani, come Ligabue, Lucio Dalla, Francesco De Gregori e Fabrizio De André.

La ragazza sarda studia molto ma ama anche l’arte, la musica e lo spettacolo. Non per niente, dice di sognare una carriera divisa tra psicologia e ribalta.

Maria Teresa non nasconde la voglia di incontrare nuovamente Ligabue, uno dei suoi idoli. Il rocker si è recato a casa della fan sarda insieme al fratello Marco e al maestro Luigi Puddu.

Ligabue a ‘Che Tempo Che Fa’

Domani, 14 gennaio 2018, Ligabue verrà intervistato da Fabio Fazio a ‘Che Tempo Che Fa’, nota trasmissione in prima serata su Rai Uno. Il cantautore di Correggio presenterà il nuovo film che ha diretto, ‘Made in Italy’, che uscirà il 25 gennaio.

I protagonisti della terza ‘fatica cinematografica’ di Ligabue sono Stefano Accorsi e Kasia Smutniak.

‘Made in Italy’ è ispirato all’omonimo disco del Liga, uscito due anni fa.