Manutenzione fai da te della piscina: tutti i prodotti e gli strumenti che servono

Moltissime persone, all’atto di acquistare casa, hanno il sogno di averne una con non soltanto uno spazio esterno, ma anche la predisposizione per poter installare una piscina.

Si tratta di un desiderio che accomuna diverse persone e che, comunque, una gran parte di loro riesce a concretizzare.

Insomma, sono diversi i motivi per i quali una piscina rappresenta una soluzione particolarmente vantaggiosa. Con essa, è possibile godere di rinfrescanti nuotate con cui correre al riparo dal sole cocente d’estate, ma anche di organizzare feste con amici e familiari e rilassarsi accanto all’acqua senza dover percorrere km per la prima oasi di rinfresco dalle temperature torride che caratterizzano le nostre estati.

Alla luce dei presupposti, insomma, si evince chiaramente che la piscina sia una vera e propria fonte di gioia e divertimento: un rifugio perfetto per sfuggire alla calura estiva. Al di là di tutti gli aspetti positivi che possedere una piscina presenta, però, è necessario tenere presenti anche le responsabilità che essa arreca e che sono relative alla manutenzione periodica della stessa. Se da una parte, dunque, avere una piscina in casa significa possedere una piccola meraviglia, occorre anche tenere conto che la sua manutenzione sia una parte essenziale del pacchetto.

Questo, perché avere a disposizione una piscina pulita e ben tenuta offre una migliore esperienza d’uso ed è in grado, allo stesso tempo, di offrire una maggiore sicurezza per la salute di chi la adopera.

Prendersi cura della piscina, insomma, permette di preservare l’installazione dalla proliferazione di batteri, alghe e agenti contaminanti. Questo, chiaramente, significa acquistare tutti i prodotti e gli strumenti necessari per trattare l’acqua al meglio, tra cui cloro e disinfettanti, allo scopo di mantenere il giusto equilibrio dal punto di vista chimico per prevenire la formazione di alghe e batteri. In questo approfondimento andremo a scoprire quali sono gli elementi essenziali per la manutenzione fai da te della piscina.

Antialghe

La prima voce all’interno della nostra lista di essentials per la manutenzione fai da te della piscina è l’antialghe. Si tratta di un prodotto apposito per le piscine che aiuta a prevenire quella che, nella stragrande maggioranza delle piscine, rappresenta una vera e propria piaga. L’antialghe piscine è un prodotto chimico in grado di prevenire e controllare la formazione di alghe nell’acqua.

L’antialghe va aggiunto a cadenza regolare, in modo da evitare la comparsa di alghe verdi o nere sulle pareti e sul fondo della piscina, mantenendola sia pulita e sicura nell’utilizzo che piacevole all’estetica.

Skimmer, retino e aspiratore

Questi strumenti sono necessari per la rimozione di foglie, detriti e altri materiali che galleggiano sulla superficie dell’acqua. Lo skimmer è un dispositivo installato sul bordo della piscina, in grado di catturare i materiali che non finiscono nel filtro. Il retino, invece, viene adoperato manualmente per la raccolta dei detriti. Altro elemento essenziale è un’aspirapolvere da piscina, in grado di consentire la pulizia del fondo e delle pareti della piscina.

Ce ne sono di tipi differenti, in grado di rimuovere sia i detriti che le particelle sospese.

Tester dell’acqua

Infine, tra gli strumenti più importante per accertarsi della qualità dell’acqua all’interno della piscina, troviamo il kit di test, utile per misurare i livelli di cloro, pH, alcalinità e altri parametri di questo tipo. Grazie ai kit di test dell’acqua è possibile conoscere e monitorare a cadenza regolare i parametri in questione: importantissimi per evitare irritazioni agli occhi e alla pelle e per poter adoperare la piscina a cuor leggero.

Insomma, i kit test dell’acqua sono utilissimi per il monitoraggio periodico della propria piscina.