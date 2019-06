Salvia, controllo glicemia e prevenzione diabete: proprietà e assunzione

Il diabete è una patologia clinica molto seria, caratterizzata da un mancato controllo del livello di glucosio nel sangue, che può portare ad uno stato di iperglicemia. Oltre ai rimedi farmacologici, esistono anche rimedi naturali collaterali che possono aiutare a controllare il glucosio, ad abbassare la glicemia e ad aiutare in generale nella prevenzione della malattia. La salvia, una pianta aromatica appartenente alla famiglia delle Lamiaceae, è generalmente utilizzata in cucina per dare sapore alle pietanze. Questa sostanza tuttavia ha dalla sua molte altre proprietà benefiche, tra le quali un’azione positiva sulla prevenzione e il controllo del diabete. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche di questa malattia e proprietà e modalità di assunzione della salvia.

Diabete mellito, dettagli e informazioni: glicemia e iperglicemia

Il diabete mellito – conosciuto più semplicemente come diabete – è una patologia clinica caratterizzata da un’elevata quantità di zuccheri nel sangue a causa del mancato controllo da parte del pancreas. Il glucosio conduce ad una condizione di iperglicemia poiché questa malattia coinvolge il metabolismo glucidico. Da dove proviene questa quantità eccessiva di zucchero nel sangue? Dopo i pasti i carboidrati vengono digeriti dall’organismo e trasformati in glucosio a livello ematico.

Come riportato da greenme.it, normalmente le cellule beta del pancreas dovrebbero rilasciare insulina, un ormone che consente l’assimilazione del glucosio da parte delle cellule, che lo utilizzeranno per produrre energia. Nel diabete si ha un malfunzionamento del meccanismo che consente l’utilizzo del glucosio. Il diabete si distingue in due tipologie:

diabete di tipo 1 : compare in età giovanile e è una patologia autoimmune, cioè caratterizzata dalla distruzione delle cellule beta de pancreas. Per questo motivo, l’organo è del tutto impossibilitato a produrre insulina, che deve essere immessa nell’organismo per via esogena.

: compare in età giovanile e è una patologia autoimmune, cioè caratterizzata dalla distruzione delle cellule beta de pancreas. Per questo motivo, l’organo è del tutto impossibilitato a produrre insulina, che deve essere immessa nell’organismo per via esogena. diabete di tipo 2: questa seconda tipologia è invece caratterizzata da fattori ambientali e genetici, come eccessiva assunzione di cibo e vita sedentaria. Compare generalmente in età adulta. In questo caso il pancreas continua a produrre insulina, ma in quantità sempre minori, e si verifica una progressiva resistenza dei tessuti a questo ormone. Solitamente non è necessaria la somministrazione di insulina nel diabete di tipo 2, salvo nello stato più avanzato della malattia. Una correzione dello stile di vita e dell’alimentazione sono sufficienti per la terapia.

Sintomatologia del diabete

Identificare l’insorgere di una malattia come il diabete non è sempre facile. Tuttavia c’è una sintomatologia molto precisa a cui prestare attenzione per cogliere le prime avvisaglie e rivolgersi ad un medico:

aumento della sensazione di sete

urinazione eccessiva

ipotensione- quando la pressione sanguigna arteriosa massima è inferiore ai 100 mmHg

ipovolemia – diminuzione del sangue che circola nel corpo

alterazione della condizione lipidica

aumento circolazione dei trigliceridi – una quantità eccessiva di trigliceridi nel sangue può essere dovuta ad un consumo eccessivo di alcol, a quantità di cibo esagerate, ad un uso costante di estro-progestinici, ad ipotiroidismo, al fumo delle sigarette, a malattie renali e ovviamente al diabete non trattato.

Sono numerose le conseguenze negative e le complicazioni dovute al diabete, tra le quali la retinopatia diabetica – complicanza a livello oculare che può portare alla perdita, totale o parziale della vita – la nefropatia diabetica – alterazione a livello renale – e la neuropatia dei nervi periferici – malattia dei nervi periferici che può provocare un rallentamento del passaggio degli impulsi dal cervello al corpo, e quindi ad una perdita di sensibilità.

Salvia, prevenzione diabete: proprietà e assunzione

Abbiamo detto che la salvia è una pianta aromatica officinale dalle molteplici proprietà benefiche. In primis viene utilizzata in ambito culinario per insaporire le pietanze. E’ anche un importante rimedio fitoterapico – cioè combatte lo stress e aiuta a migliorare la memoria. La salvia è inoltre riconosciuta come importante antibatterico, antiossidante e antinfiammatorio e per la capacità di alleviare i dolori mestruali.

In tutto questo la salvia aiuta anche a mantenere sotto controllo i livelli di glucosio nel sangue ed è una valida alleata nella lotta alla prevenzione del diabete. La capacità ipoglicemizzante della salvia è stata dimostrata in moltissimi studi e consiste nell’inibizione della gluconeogenesi da parte delle cellule del fegato e la diminuzione della resistenza all’insulina attraverso la stimolazione del recettore PPARγ. Come deve essere assunta questa pianta officinale, per far si che abbia tutti i suoi effetti positivi sull’organismo?

Un studio – risalente al 2013 e condotto da un’equipe scientifica attiva presso l’Università di Karaj (Iran) – su circa 40 pazienti affetti da diabete di tipo due, ha dimostrato che la somministrazione di estratto di salvia abbassava la glicemia e migliorava il profilo lipidico dei malati. Uno studio simile, condotto su un numero maggiore di persone, ha confermato tali risultati. E infine, una ricerca del 2018 condotta su un modello animale diabetico ha permesso di confrontare l’effetto di un estratto di salvia con un farmaco antidiabetico mostrando un miglioramento della sensibilità dei tessuti all’insulina, inibizione della lipogenesi e riduzione dell’infiammazione.