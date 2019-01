Monza: donna trova portafogli con 35mila euro e lo restituisce al proprietario

By

Incredibile storia a Monza dove una donna ha trovato un portafogli con al suoi interno ben 35mila euro. La signora era nel parcheggio del supermercato quando ha notato il borsellino a terra.

Nel portafogli c’erano 35mila euro ed è stato trovato da una donna di 50 anni nel parcheggio auto del supermercato Unes sito in via Marsala a Monza. Erano circa le venti dell’11 gennaio 2019, quando la signora una volta terminato di fare la spesa stava recandosi in macchina e ha notato il borsellino a terra.

Come riportato anche da ilgiorno.it, la signora non si era neanche accorta dell’ingente cifra che conteneva il portafogli poiché una volta raccolto, senza aprirlo, lo ha consegnato a una delle cassiere all’interno del centro commerciale. L’impiegata ha subito consegnato il borsellino al direttore del supermercato, che ha contattato nell’immediato le forze dell’ordine.

Il proprietario del portafogli è un giovane imprenditore

Il proprietario del portafogli è un giovane imprenditore di appena 40 anni e come emerso da poco tempo si è trasferito in una casa nuova e per paura che qualche malintenzionato rubasse nella sua abitazione ha preferito portare con sé il borsellino con i 35mila euro al suo interno.

I poliziotti hanno rintracciato velocemente il proprietario del portafogli, che in commissariato ha ringraziato le forze dell'ordine. Nel borsellino erano presenti tutti i 35mila euro e l'imprenditore si è detto davvero contento per l'onestà riscontrata.