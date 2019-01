Migliorano le condizioni di salute dell’ex protagonista di Temptation Island. A raccontare questi giorni difficili è la mamma di Francesco Chiofalo. La donna si scaglia contro Selvaggia Roma?

Francesco Chiofalo come sta?

La strada sembra essere tutta in salita per Francesco Chiofalo che ha superato il lungo intervento alla testa per la rimozione di un tumore al cervello. Nei suoi canali social i messaggi della famiglia, che hanno aggiornato i fan sullo state di salute dell’ex protagonista di Temptation Island. La mamma di Francesco Chiofalo fa sapere: “Per ora sembra che sia andato tutto bene ma stiamo ancora in attesa del risultato dell’esame istologico per sapere se il tumore fosse benigno o maligno!“.

La mamma di Francesco Chiofalo contro Selvaggia Roma?

Il percorso del personal trainer non è stato esente da critiche. Molti fan hanno attaccato l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, Selvaggia Roma, colpevole di non aver scritto o rilasciato nessuna dichiarazione su quanto stava succedendo. L’influencer ha spiegato che le loro vite si sono divise e che lei, anche nel rispetto della sua nuova fidanzata, non può dire nulla. Le giustificazioni però non sono piaciute al popolo del web, soprattutto dopo che questa avrebbe insinuato come l’ex protagonista di Temptation Island, forse, avrebbe enfatizzato troppo la cosa sfruttando il tutto a suo favore. Dopo l’intervento chirurgico subito al San Camillo di Roma, la mamma di Francesco Chiofalo sbotta sui social contro Selvaggia Roma?

“Una tragedia mai vissuta prima e stiamo ancora sotto shock”

Le IG Stories sul profilo Instagram di Francesco Chiofalo accolgono il lungo sfogo della mamma, che punta il dito contro chi ha mosso alcune critiche o chi ha messo in dubbio la gravità dell’accaduto. “La nostra famiglia sta affrontando una tragedia mai vissuta prima e stiamo ancora sotto shock per l’accaduto– fa sapere la mamma di Francesco Chiofalo-. Un tumore al cervello se benigno o maligno non si può stabilire a priori… Chiunque stia cercando polemiche e visibilità sparando pensieri negativi, diagnosi errate sulla base del niente solo per avere un po’ di visibilità, un argomento così importante e delicato si deve solo che vergognare!“.