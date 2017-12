Morgan non paga alimenti alla figlia: casa pignorata

Marco Castoldi, in arte Morgan, non avrebbe pagato gli alimenti alla figlia Anna Lou, dal marzo 2011. Asia Argento, esausta del disinteresse dell’artista nei confronti della figlia, ha voluto adire le vie legali e, alla fine, è riuscita a fargli pignorare casa. L’immobile che va all’asta è, esattamente, l’appartamento in via Adamello, a Monza. La conferma è arrivata da Samantha Luponio, avvocato di Asia Argento. Il tribunale di Monza ha accolto la richiesta dell’attrice, dando l’ok al pignoramento della casa dell’ex Bluvertigo.

Assegno non versato dal 2011

La Luponio ha reso noto che Morgan non versa più l’assegno di 2mila euro al mese dal 2011. La figlia Anna Lou, dunque, è rimasta senza alimenti per oltre 6 anni.

Nei giorni scorsi, Morgan aveva dichiarato di aver messo all’asta tutti i beni che gli ricordano il passato. A breve andrà all’asta anche la sua casa di Monza, sebbene non per sua volontà.

‘Nn volevamo assolutamente questo’

‘Il giudice ha disposto che la casa venga venduta all’asta. A breve verrà iscritto nella Gazzetta Ufficiale. Il miglior risultato sarebbe stato che il signor Castoldi non costringesse la mia assistita a ricorrere a questa misura. Se avesse adempiuto ai suoi doveri, sarebbe stato meglio del pignoramento dell’immobile. Non volevamo assolutamente questo, non ci riteniamo soddisfatti per questo’, ha dichiarato il legale di Asia Argento.

L’appartamento di Morgan che andrà all’asta è di 153 mq. C’è anche un box doppio di oltre 15 mq. Il tutto verrà venduto a un prezzo base di 328mila euro.

Morgan inizierà un nuovo ciclo di vita senza tutti gli oggetti che appartengono al passato, compreso lo splendido appartamento di Monza. Forse la vendita all’asta dell’immobile non l’aveva prevista. O forse sì, visto che si è sottratto agli obblighi di legge, non versando più l’assegno di 2mila euro al mese ad Anna Lou. A stabilire la consistenza dell’assegno era stato il Tribunale dei minorenni di Roma.