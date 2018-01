Ornella Muti single a 62 anni: ‘Non mi manca un amore’

loading...

Bella, ricca, famosa e single. Ornella Muti, 62 anni, attualmente non è impegnata sentimentalmente. La storia d’amore con il francese Fabrice Kerhervé, durata un decennio, è naufragata. Nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, l’attrice ha dichiarato: ‘Non mi manca un amore e non so se ne avrò mai un altro. Prima devo capire: cos’è l’amore? Quello dei film non esiste’. Ornella pendola ultimamente tra la Russia e il Piemonte. Tanti impegni professionali e poco tempo per sé. La 62enne ha confessato che, quando ha un po’ di tempo libero, si dedica alla meditazione: ‘La faccio tutti i giorni, ma non quanto vorrei. Sono un po’ confusa’.

Ornella Muti non ha paura di invecchiare

‘A me, si è rotto un po’ tutto. Avevo progettato una cosa che non c’è. Lui non c’è più’, ha rivelato la Muti ai microfoni del Corriere.

La 62enne romana ha detto di aver rinunciato a una pellicola di 007 per un amico e di non temere la vecchiaia: ‘Gli esordi sono stati un incubo: sono stata amata da registi cinici e vivevo come a Disneyworld’.

Oggi medita Ornella, al secolo Francesca Romana Rivelli. Anzi medita da un bel po’. Tale attività l’aiuta a scoprire quanta ‘polvere c’è in giro’.

Diffidente verso gli uomini

Ora che è single, la Muti passa molto più tempo con la figlia Naike ed è più propensa a rilasciare interviste. Recentemente, l’attrice di ‘Sirene’ ha anche parlato della sua vita privata e della sua carriera ai microfoni di F, rotocalco di Cairo Editore.

‘Noi donne facciamo il grande errore di riversare sugli altri l’amore che abbiamo e che è immenso’, ha affermato Ornella, esternando il suo scetticismo nei confronti del ‘sesso forte’.

Il bel rapporto con Naike

Riferendosi all’ex marito Federico Fachinetti, da cui ha avuto Andrea e Carolina, la Muti ha detto: “Come ho potuto farci due figli e amarlo tanto? Come è possibile che il giorno dopo in cui lui è uscito di casa, scoppi la guerra dei Roses? ‘Oggi sull’altare domani nella polvere’, mi capita di pensare. Alcune donne sono sempre sugli altari. Io non sono quel tipo di donna: noi ci proponiamo subito come delle geishe e finiamo per farci trattare come delle schiave, trascinate a terra per i capelli”.

Durante l’intervista a F, la 62enne si è soffermata a parlare anche di Naike Rivelli: ‘Mia figlia ha una mente molto brillante e intelligente, credo che faccia delle cose forti, però la sua è una forma di espressione moderna e io la rispetto. Alla fine quello che mette in Rete va bene, io sono sua madre e lei è una regina dei social. La gente vuole spiare. Lei che mi ama tanto non fa vedere certo una mamma zoppa, ma una mamma che fa la spaccata, e pazienza se si vede un pezzettino di sedere!’.