Malata di tumore scrive lettera commovente prima di morire

Holly Butcher, 27enne del New South Wales (Australia) era malata di tumore. Sapeva che prima o poi avrebbe lasciato questo mondo, ma prima di andarsene ha voluto postare un lettera commovente su Facebook. ‘Ho sempre immaginato di diventare grande, che un giorno avrei avuto le rughe e i miei capelli sarebbero diventati bianchi. Ho sognato di fare una famiglia con l’uomo che amo. L’ho desiderato così tanto da far male’, ha scritto Holly, che alla fine è stata stroncata dal terribile male.

‘Non sai quanto tempo devi vivere’

‘La vita è così. Fragile, preziosa e imprevedibile. Ogni giorno che passa non è un nostro diritto, ma un dono che ci viene dato. Ora ho 27 anni e non voglio morire: amo la mia vita, sono felice e in debito coi miei cari. Ma non ho il controllo della mia vita tra le mani… Non sai quanto tempo devi vivere, quindi non perdere tempo ad essere triste’, aveva suggerito la Butcher, che agognava solo al benessere e alla felicità.

I consigli di Holly

La massiva termina con dei suggerimenti: ‘Ascoltate la musica, ascoltatela davvero. La musica è terapia. Accarezzate il vostro cane. Parlate ai vostri amici e mettete giù quel telefono. Viaggiate, se vi piace, altrimenti non fatelo. Lavorate per vivere, non vivete per lavorare. Mangiate le torte senza rimorsi. Non fate ciò che gli altri credano che valga la pena fare. Dite ai vostri cari che li amate. E se qualcosa vi rende tristi, sappiate che avete il potere di cambiarlo’.

Beh, sfidiamo chiunque a non commuoversi dinanzi a tali parole. Quelle di Holly sono delle vere massime, che tutti non dovrebbero mai dimenticare.

Amava la vita

Il 4 gennaio scorso Holly Butcher è morta. Il sarcoma di Ewing, una rara forma di tumore che colpisce le ossa, ha vinto la sua battaglia.

Holly non c’è più ma restano le sue toccanti parole, la lettera che voleva che fosse pubblicata sul suo account Facebook.

‘Ho 27 anni adesso. Non voglio andare. Amo la mia vita’, aveva sottolineato la ragazza, esortando la gente a non preoccuparsi degli ‘stress insignificanti nella vita’, come la cellulite e il traffico, pensando invece a chi ha seri problemi.

Riposa in pace Holly.