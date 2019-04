PS5: data di lancio e info nuova PlayStation Plus Premium

Grande attesa per l’uscita della nuova PS5 che apporterà alcune novità. Ancora non c’è nulla di confermato, ma voci di corridoio fanno capire la data di uscita della nuova consolle, il prezzo di lancio e anche i primi game disponibili.

In questo articolo vedremo insieme quali novità ci saranno in casa Sony e, soprattutto, le specifiche tecniche che la Play Station 5 dovrebbe avere e apportare. Iniziamo, però, da PlayStation Plus Premium della quale si parla da tempo e verso la quale c’è una grandissima curiosità.

PS5: data d’uscita, prezzo e info

L’era tecnologica impone ritmi molto frenetici e soprattutto un ricambio generazionale molto veloce. È quello che accade anche per le consolle, che sono sempre più ricercate dai giovani e offrono servizi sempre più completi.

Moltissimi fan di Sony e della Play Station attendono con ansia e curiosità l’uscita della nuova Play Station 5 per la quale ancora non ci sono notizie ufficiali, ma solo alcune piccole indiscrezioni. Tra le novità che PS5 dovrebbe apportare ci sarà, molto probabilmente, la presentazione agli utenti della PlayStation Plus Premium, che fino ad ora sembra essere il cambiamento più corposo dall’azienda di Minato.

PlayStation Plus Premium

La PlayStation Plus Premium sarà una nuova e più potente versione nella categoria in abbonamento di PS Plus. La nuova variante di casa Sony affiancherà la nuova consolle e probabilmente costerebbe qualcosina in più rispetto alla versione base. Questa andrà a garantire a tutti gli utenti che avranno sottoscritto il suo abbonamento l’accesso sia alle alpha che alle beta dei giochi più gettonati, sia se saranno esclusivi sia se potranno essere utilizzati in multipiattaforma.

Per tutti quelli che si abbonerà a PlayStation Plus Premium, inoltre, ci sarà la possibilità di andare a creare privatamente dei server in modo tale da poter gestire al meglio tutte le sessioni multiplayer effettuata con gli altri utenti/amici e ottenere prestazioni eccellenti sia per quanto riguarda il lag sia per quanto riguarda il ping.

Come detto in precedenza ancora non sono molte le notizie ufficiali per quanto riguarda PS5 e PlayStation Plus Premium, ma per quanto riguarda il lancio di quest’ultima si pensa che possa avvenire in contemporanea con la presentazione che vedrà protagonista la PS5. C’è anche chi sostiene che il lancio di PlayStation Plus Premium possa avvenire attraverso una esclusiva puntata della rubrica targata Sony, la State of Play, lanciata nel mese di marzo 2019 e dello stesso stile di Inside Xbox oppure di Nintendo Direct.

PS 5: data d’uscita della consolle

La data d’uscita di PS5 è attesissima da tutti gli utenti che non vedono l’ora di sapere come sarà la nuova consolle. Ovviamente e lo ripetiamo, ancora non è stata comunicata alcuna notizia ufficiale, ma gli esperti del settore e gli appassionati pensano a un lancio sul mercato a partire già dal mese di marzo 2020, andando a anticipare, in teoria, la promozione della nuova Xbox, che al contrario della nuova nata in casa Sony, dovrebbe arrivare intorno al mese di novembre 2020, come da tradizione diciamo.

La presentazione della PS5 dovrebbe arrivare a breve distanza dall’E3 2019 che si terrà a Los Angeles a metà giugno. Sony non parteciperà a questa importante fiera e vetrina tecnologica, quindi si pensa che si giochi d’astuzia e si pensi al lancio sul mercato o poco prima o poco dopo da questo evento seguitissimo da molti utenti. Il lancio che probabilmente Sony metterà a segno potrebbe essere un esclusivissimo evento dedicato alla stampa, al pubblico e agli utenti e a tutti i creator.

Le caratteristiche tecniche

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche della nuova PS% sembrerebbe confermata una CPU da 7 nanometri che è stata basata, con 8 core fisici e 16 thread logici, all’architettura Ryzen. Parlando di scheda video, invece, dovrebbe essere stata inserita una avente lo stesso processo produttivo sempre da 7 nanometri e con una potenza più o meno molto vicina ai 14 teraflop.

La memoria GDDR6 ha la capienza di 24 GB ai quali sarà possibile aggiungere altri 4 GB di memoria GDDR4 che saranno riservati al sistema operativo. Inoltre, per quanto riguarda l’archiviazione di tutti i dati sarà presente una SSD da 2 terabyte.

La RAM è dedicata al sistema operativo e darà agli sviluppatori PS5 molto più margine di manovra per quanto riguarda i costi di produzione. Il supporto ad essa sarà di 8k tramite il processo dell’upscaling, che molto probabilmente sarà illustrato dagli uomini di Minato durante la giornata di lancio. Il rendering nativo sarà, con tutta probabilità, a 4k attraverso i 60 FPS garantiti per quanto riguarda le produzioni esclusive.

Il prezzo

Anche per quanto riguarda il prezzo che avrà la nuova PS5 non c’è nessuna conferma, ma gli esperti del settore immaginano un costo che si avvicini molto ai 499$. Per quanto riguarda, invece, le eventuali perdite, almeno nell’arco del primo anno della produzione della nuova PS5, da parte di Sony si stima che il costo sarà di 100 dollari per ogni consolle nuova che sarà venduta e che presenterà, ad esempio, qualche componentistica difettosa.

Retrocompabilità con PS4

Anche la retrocompabilità con PS4 pare essere stata confermata e in contemporanea con il lancio della nuova PS5 dovrebbe essere presentata anche la PlayStation VR 2 che dovrebbe contemplare un aumenti di risoluzione pari a 1440p e un refresh di 120 hz.

Novità anche per quanto riguarda al tracking del movimento degli occhi e, quella forse più attesa da tutti, la completa assenza di cavi e fili fastidiosi. Questo sarà possibile grazie a un caschetto che avrà funzionalità completamente wireless e con una autonomia stimata di circa 4-5 ore. Per quanto concerne il caschetto, il prezzo di lancio dovrebbe essere all’incirca di 250$.