Quali sono gli anniversari importanti del 2019

Il 2019 sarà un anno ricco e impegnativo dal punto di vista degli anniversari, per esempio sono passati 5 secoli dalla morte di Leonardo Da Vinci, e 150 anni da quando è stata inventata la gomma da masticare. L’anniversario più importante però è quello dell’allunaggio e poi c’è Barbie spegne le sue prime 60 candeline (anche se non li dimostra). Ecco tutte le ricorrenze dei prossimi mesi, segnate le date sul calendario!

I 60 anni di Barbie

Correva il 1959, il 9 marzo alla fiera internazionale dei giocattoli di New York venne presentata Barbie. La bambola che ricordava molto le pin-up nelle forme e nelle fattezze è stata ideata da Ruth Handler, la co-fondatrice di Mattel. La donna aveva osservato sua figlia Barbara per ore mentre giocava con le bambole di carta, e decise di provare a realizzarne una in 3D. Il primo anno del lancio di Barbie sul mercato vennero vendute circa 350 mila bambole.

I 30 anni dei Simpsons

Fox Network ha trasmesso il primo episodio dei Simpsons il 17 dicembre 1989. Probabilmente nessuno lo ricorda ma era intitolato “Un natale da cani” (Roasting on an Open Fire). Il primo episodio della serie animata The Simpsons ha ricevuto due nominato agli Emmy. Matt Groening, il creatore della serie, è entrato diverse volte nel Guinness dei Primati con titoli assurdi, come i protagonisti dello show, per esempio il record per maggior numero di celebrità di una serie animata. Tra gli appassionati dei Simpsons c’è un super fan, Lee Weir che vive in Nuova Zelanda e si è fatto tatuare ben 41 volte Homer Simpson sul corpo, in tutte le smorfie e le situazioni.

Quando è morto Leonardo Da Vinci?

Conoscere la data della morte di Leonardo Da Vinci può essere molto utile per i maturandi prossimi agli esami di stato. Una delle tracce potrebbe riguardare proprio l’artista. Leonardo Da Vinci è morto il 2 maggio 1519 ad Amboise, in Francia. L’artista si era trasferito due anni prima accettando l’invito di Re Francesco I per cui ha progettato anche il palazzo di Romorantin che si trova nella Valle della Loira. Leonardo Da Vinci portò in Francia anche la sua Gioconda e Re Francesco I la pagò ben 4 mila scudi d’oro, circa due anni dello stipendio dell’artista.

L’uomo sbarca sulla luna il 20 luglio 1969

L’anniversario più importante è sicuramente l’allunaggio. Alle ore 22:18:04 ora italiana del 20 luglio 1969 l’Apollo 11 si è posato sulla luna. L’uomo mette per la prima volta piede sul pianeta. A bordo di quella navicella c’erano Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Poche ore dopo l’allunaggio hanno passeggiato per un paio d’ore sulla luna, così come normali turisti e hanno iniziato a scattare delle foto. Nella maggior parte delle testimonianze fotografiche il protagonista è Aldrin, Armostrong era impegnato a fotografare (non esistevano ancora i selfie!)

I primi 50 anni di internet

Internet ha cambiato la nostra vita ed è stato scoperto il 29 ottobre 1969, lo stesso anno dell’allunaggio. Charley Kline, un giovane studente della UCLA, davanti ad uno degli schermi dei dispositivi installati nel dipartimento di informatica, prende il telefono e chiama il laboratorio informatico di Stanford. Insieme al suo professore Leonard Kleimrock ha inviato il primo messaggio sfruttando la connessione internet. Dall’altra parte del telefono c’era Bill Duvall che lavorava per la rete ARPANET (Advanced Research Agency Network). Il dipartimento della Difesa Statunitense aveva finanziato la rete di 4 terminali installati presso la UCLA, la Stanford, l’Università della California e l’Università dello Utah. La connessione tra terminali si è interrotta quando Kline ha scritto le lettere “l” ed “o”, le prime due della parola “login”. Qualche ora dopo e diversi tentativi andati a vuoto l’esperimento funziona!

Quando è nato il CD?

Così come le videocassette anche i CD alla fine sono stati mandati in pensione, il primo dischetto è stato presentato l’8 marzo 1979. La Philips invitò la stampa internazionale alla presentazione di un disco ottico da 11,5 cm e di un dispositivo per la lettura. L’azienda dimostrò che era possibile utilizzare la registrazione e la riproduzione digitale per i segnali audio in qualità stereo. Philips iniziò a collaborare con Sony per migliorare il prototipo del CD che diventò di 12 cm e con risoluzione da 16 bit (quella iniziale era di 14 bit).

Auguri chewing gum: esiste da 150 anni

Chiudiamo questo approfondimento sugli anniversari del 2019 con il “compleanno” del chewing gum. Sicuramente ci saranno tanti altri avvenimenti di cui parleremo nel corso dell’anno, il 2018 ci ha salutati da poco e il 2019 si è appena aperto. Il 28 dicembre 1869 William Semple, un dentista statunitense ha brevettato la formula della gomma da masticare. La ricetta del chewing gum prevede di sciogliere gomme vegetali in una soluzione di nafta e alcol sino a raggiungere una consistenza simile a quella della gelatina, poi si aggiunge il gesso in polvere, la radice di liquirizia in polvere e altre sostanze per conferire consistenza e sapore, poi si fanno evaporare i solventi per far asciugare e indurire il composto. Il dentista era convinto che la gente avrebbe comprato le gomme da masticare anche per mantenere l’alito fresco e i denti più puliti.