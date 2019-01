Sembra un magnifico campo di grano, ma è solo un’illusione ottica?

Il web da sempre ci permette di scoprire nuove ed esilaranti cose, una di queste ad esempio è l’arte di strada influenzata da molteplici tecniche come il 3D o le illusioni ottiche. Un video, già diventato, virale mostra uno splendido campo di grano ma ecco il trucco!

Disegni illusori famosi nel mondo

Sono diversi i disegni illusori ormai famosi nel mondo che hanno influenzato l’arte, compresa la street art. Un esempio per capire quanto stiamo dicendo è rappresentato dai quadri realizzati con diversi puntini realizzati con colori in contrasto, come ad esempio blu e verde. L’effetto ottico che otteniamo, osservando il disegno e muovendo le palpebre, è quello di vedere i puntini in movimento. Questa è solo una delle illusioni più famose al mondo. Un’altra è dettata dalla realizzazione di quadri neri realizzati su un fondo bianco, qui, ad esempio, soffermandoci sull’immagine si avrà l’illusione di vedere dei puntini grigi che in realtà non ci sono. A scoprire il disegno è stato Ludimar Hermann nel 1970. Il tutto non finisce qui…

Sembra un magnifico campo di grano ma…

Un nuovo video è già diventato virale sul web conquistando il pubblico. Il filmato in questione mostra un magnifico campo di grano, sembra quasi di sentirne il profumo e l’aria fresca durante una bellissima giornata di sole. Uno di quei panorami che solitamente siamo abituati a vedere nei film, dove dei bambini o due ragazzi innamorati si rincorrono. Osservando il video viene quasi voglia di fermare la propria vita frenetica e raggiungere questo posto bellissimo… Ma dove si trova?

L’illusione ottica che conquista

La realtà è che non potremmo mai raggiungere il posto che ci viene mostrato nel filmato, il perché? Semplice, il magnifico campo di grano e il suo cielo blu sono frutto di un’illusione ottica, o per meglio dire frutto della fatica di un pittore straordinario, al momento ignoto, che si vede alla fine del video.