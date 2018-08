Un solo profumo per lui e per lei

I profumi oggi si differenziano in una grandissima varietà di scelte e proposte, sia da uomo che da donna come anche unisex.

Profumi unisex

Ci sono profumi prettamente femminili, dalle note fruttate e dolci, o particolarmente indicati per un pubblico maschile, quindi più agrumati, speziati e con note di legno e muschio.

Vi sono poi quei comodi profumi unisex per la coppia , che sono adatti per essere messi sia dalle donne che dagli uomini, ovvero che presentano delle fragranze dalle note agrumate, esotiche, o fresche e leggere, che possono andare bene sia da donna che da uomo.

Questi profumi si trovano nelle migliori profumerie come anche nei negozi online che vendono profumi e cosmetici.

Vantaggi di acquistare online

Comprando online si possono trovare tantissime occasioni di profumi per uomo, donna e comodi profumi unisex per la coppia, a prezzi davvero irresistibili.

Infatti acquistare prodotti online permette di risparmiare sui tempi per l’acquisto dato che con un semplice click si possono ordinare tutti gli oggetti e articoli che si desiderano senza uscire di casa, stando comodamente seduti davanti al proprio pc di casa.

Inoltre i prezzi online sono molto convenienti dato che si può risparmiare perché spesso si trovano moltissime offerte e sconti su tutti i tipi e le marche di profumi.

Le coppie che utilizzano il medesimo profumo inoltre possono risparmiare sul costo dei profumi stessi, perchè invece di acquistare due profumi, uno da donna e uno da uomo, possono utilizzare lo stesso profumo, ottimizzando i costi e i consumi, e avendo a disposizione un’ottima fragranza che viene incontro al gusto di entrambi.

Infatti in questi comodi profumi unisex per la coppia le varie note olfattive vengono mixate tra loro creando un profumo dandy al femminile, o note fresche e asciutte, oppure una nota olfattiva unica che sprigiona un’emozione lasciando la libertà a chi indossa il profumo stesso di seguire la propria sensibilità personale reinterpretandolo come si preferisce.

I profumi unisex vengono realizzati dai più noti brand di profumi, come Byblos, con Byblos mare o Byblos ghiaccio, Calvin Klein, con i profumi Be o One, Thierry Mugler Cologne Eau de Toilette, e ancora Trussardi con Scent of Gold oppure Amber, Hèrmes con Eau de Rhubarbe ecarlate, Eau de Narcisse bleu, Eau de Neroli Dorè, Eau de Mandarin Ambrée, Eau de Gentiane Blanche, e ancora tantissimi altri noti e meno noti, italiani come pure internazionali.

Inoltre anche le case di cosmetica mettono sul mercato eau de toilette e profumi che sono adatti per entrambi i sessi, come Aquolina, Collistar, Atkinsons e tanti altri ancora.

Insomma, tantissimi profumi tra i migliori marchi sul mercato, che possono soddisfare sia un pubblico femminile che un pubblico maschile, che si trovano in vendita nelle profumerie come nei negozi online, con la possibilità di una vastissima scelta da catalogo.

Flaconi dalle parvenze sobrie

Inoltre anche i flaconi e le confezioni di questi profumi sono discrete e sobrie, senza particolarità o caratteristiche grafiche e di colore che tendono a essere adatte più alle donne o agli uomini.

Sono flaconi semplici, dalle forme geometriche essenziali e dai colori neutri, oppure con disegni o immagini monocolore, ideali quindi per essere appoggiati sul mobiletto del bagno sia di un uomo che di una donna, o diventare comodi profumi unisex per la coppia da tenere nel bagno di casa.

Questi profumi sono perfetti da indossare durante il giorno, come la sera, in ogni occasione, sono versatili e caratterizzati da semplicità e praticità.

Funzionano con modalità spray o a gocce, in modo da essere anche molto pratici da mettere sulla pelle, per cominciare bene la giornata a partire dal rito quotidiano dell’igiene mattutina.