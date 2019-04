Zenzero: valori nutrizionali, benefici e come usarlo in cucina

Lo zenzero è una spezia sempre più presente sulle nostre tavole. Un prodotto che ha acquistato grande popolarità dopo che ne sono emerse le tante proprietà benefiche e gli alti valori nutrizionali. E’ un alimento dal quale si può trarre grande giovamento all’interno della propria alimentazione, grazie ad un alto contenuto di vitamine e sali minerali. Per una corretta assunzione dello zenzero è utile sapere di cosa si tratta, a partire dai suoi valori nutrizionali e dai suoi benefici fino a vedere come usarlo in cucina.

Zenzero, cos’è: caratteristiche della spezia, dosi e informazioni

Noto fin dall’antichità per i suoi benefici sulla salute e l’organismo, lo zenzero è ora sempre più apprezzato e presente sulle nostre tavole. E’ inoltre utilizzato dalla medicina ayurvedica per prevenire e alleviare diverse patologie. Lo zenzero si classifica principalmente come antinfiammatorio, ma se usato in cucina è in grado di rendere più saporiti vari alimenti, aggiungendo freschezza e leggerezza. E’ un rimedio utile anche per la cura della propria bellezza, soprattutto della pelle, sulla quale ha anche effetti esfolianti.

Come ogni alimento e rimedio naturale per la propria salute, anche lo zenzero ha delle dosi giornaliere consigliate. E’ sempre preferibile rimanere entro tali quantità, evitando sovra dosaggi e controindicazioni indesiderate. La dose giornaliera consigliata per la radice fresca va dai 10 ai 30 grammi mentre per la polvere si aggira intorno ai 3 o 4 grammi al giorno.

Per quanto riguarda valori nutrizionali e apporto calorico, lo zenzero è una spezia leggera con pochissimi grassi. Ha circa 80 calorie per 100 grammi, orientativamente uno 0,8% di grassi e tantissimi minerali come sodio, potassio, ferro e calcio. E’ assolutamente privo di colesterolo e tra le vitamine maggiormente presenti contiene la A, la C, la D e alcune del gruppo B. Questa spezia è anche ricca di magnesio, contenendone più di 40 mg per 100 grammi.

I benefici dello zenzero sulla salute e come usarlo in cucina

Moltissime sono le proprietà antiinfiammatorie e benefiche sulla salute e sull’organismo dello zenzero. Tra queste le più note:

miglioramento del processo digestivo

riduzione del senso di nausea

apporto di energia e diminuzione del senso di spossatezza

accelerazione del metabolismo

riduzione dei bruciori di stomaco, dei dolori muscolari e degli stati infiammatori

rimedio contro tosse, raffreddore e malanni stagionali

prevenzione di alcune forme di tumore

miglioramento della circolazione

abbassamento della glicemia

Come detto sopra, anche lo zenzero se assunto in dosi eccessive può presentare delle controindicazioni, per quanto sia essenzialmente un alimento benefico per la salute. Tra i disturbi più diffusi nel caso di un sovra dosaggio ci sono: bruciore di stomaco, disturbi intestinali e irritazione della pelle. L’assunzione di zenzero è inoltre sconsigliata a chi fa uso di anti-coagulanti o anti-aggreganti che si unirebbero alle proprietà già presenti nella spezia.

E’ molto facile utilizzare lo zenzero anche in cucina, poiché adatto alla preparazione sia di piatti dolci che salati. Se grattugiato può rendere più saporiti primi e secondi e se aggiunto ad un dolce gli darà un sapore più fresco. Un accoppiata vincente è quella con l’avocado, mescolato alla sua polpa succosa e spalmato su un fetta di pane. Infine, sotto forma di tisana, allevia problemi come il bruciore di stomaco, rendendo più veloce la digestione.