Acne: cos’è, rimedi e cure di bellezza per tenerla sotto controllo

By

Moltissimi adolescenti, ma anche gli adulti soffrono di acne, lo stato infiammatorio che va a colpire la pelle. La pelle acneica può creare molto disagio ed è per questo che è importante ricorrere ai ripari e curarla.

Fortunatamente, il mondo della dermatologia e della cosmesi ci vengono incontro offrendoci moltissimi prodotti che possiamo usare per debellarla. E’ bene, dunque, compiere dei piccoli gesti di bellezza nella nostra routine quotidiana per ottenere buoni risultati.

Prima di andare a vedere nel dettaglio i passaggi da compiere e i prodotti migliori da utilizzare, però, andiamo a scoprire insieme che cos’è l’acne, quali sono le cause che la fanno comparire e come potrebbe manifestarsi.

Che cos’è l’acne

Come detto in precedenza, l’acne è uno stato infiammatorio della nostra pelle, più precisamente è una patologia che va a colpire sia i follicoli piliferi sia le ghiandole sebacee. La pelle acneica colpisce molto gli adolescenti che, per l’80%, hanno a che fare con questa particolare sintomatologia.

Gli adulti sono meno colpiti e raggiungono una percentuale del 10% mentre molto rari sono i casi durante l’età pediatrica. L’acne, generalmente, si manifesta attraverso brufoli, bollicine, punti neri o punti bianchi.

Come si manifesta

L’acne, nella maggior parte dei casi, si manifesta in età adolescenziale nel periodo di pubertà, ma si possono anche registrare episodi nella fascia d’età compresa tra i 20 e i 30 anni. Come detto, l’acne giovanile è quella più comune, ma se si ha una particolare predisposizione anche gli adulti potrebbero soffrirne.

I sintomi più frequenti nella pelle acneica sono i brufoli, punti neri o bianchi, bollicine e foruncoli. Altri segni di riconoscimento dell’acne possono essere anche la pelle grassa o lucida, i follicoli pieni di sebo, chiamati comedoni o anche delle cisti.

Inoltre, durante la vera e propria esplosione più acuta dell’acne possono presentarsi dei noduli, che danno fastidio al tatto, o le papule, che stanno a sottolineare una qualche complicazione allo stato infiammatorio del comedone.

Le cause

Moltissime sono le cause che potrebbero portare all’acne, dovuta all’eccesso di sebo o di cheratina all’interno dei follicoli piliferi. Molto frequentemente, questa è data dallo stress, un fattore di ereditarietà o anche delle problematiche ginecologiche come ad esempio delle cisti ovariche.

Presentandosi spesso in giovane età, l’acne può essere causata anche da uno squilibrio ormonale, sia per quanto riguarda la donna attraverso un eccesso di estrogeni sia per gli uomini con l’aumento della produzione di testosterone.

Anche alcuni farmaci potrebbero contribuire alla comparsa dell’acne, come ad esempio il cortisone, gli antidepressivi, il lievito di birra, l’acido folico o anche l’assunzione di vitamina B12. A dispetto di quanto si pensava in passato, l’alimentazione non incide sulla comparsa dell’acne.

Infatti, se si soffre di sovrappeso o insulinoresistenza non si ha un collegamento diretto con la formazione della pelle acneica. Ovviamente, anche per evitare altre patologie, è sempre attenersi ad una alimentazione sana e corretta magari alternandola ad una frequente attività fisica.

Che cosa fare

Per prima cosa, se si ha il sospetto di soffrire di acne, è meglio rivolgersi al medico di base che prescriverà una visita al dermatologo. Una volta consultato l’esperto si dovrà capire da che cosa derivi la patologia e quali sono state le cause scatenanti, questo per decidere un piano terapeutico mirato ed agire con la massima precisione.

In alcuni casi, la visita al dermatologo non è sufficiente e quindi andranno consultati, a seconda dei casi e delle cause della pelle acneica, altre figure mediche come ad esempio l’endocrinologo, il ginecologo, l’estetista o anche lo psicologo.

I trattamenti di bellezza su cui puntare

Per quanto riguarda l’acne, oltre le terapie mediche, possiamo anche puntare su determinati trattamenti di bellezza e piccoli gesti quotidiani, che ci aiuteranno a migliorare un pochino la situazione.

Il segreto di una efficace skincare quotidiana è sicuramente la costanza, è importantissimo, infatti, compiere piccoli gesti ogni giorno per ottenere nel tempo un miglioramento della pelle acneica. Quindi è bene conoscere alcuni piccoli consigli.

Innanzitutto, il sole è un nemico dell’acne poiché va a ad aumentare lo stato d’infiammazione della pelle e quindi va a peggiorare la nostra condizione di acne. Per questo motivo cercate di esporvi al sole il meno possibile o comunque di proteggervi con cappellini a visiera o foulard.

Per rafforzare la barriera della pelle potete sempre utilizzare sia i probiotici che gli antiossidanti e per quanto riguarda l’esfoliazione potete eseguirla giornalmente, ma facendo attenzione ad essere molto delicati nei passaggi. Questa va a favorire la rinascita delle cellule e va a contrastare la formazione di impurità.

Per contrastare l’acne è importantissima anche l’idratazione, soprattutto con l’arrivo delle stagioni più calde. Quindi utilizzate nel quotidiano prodotti o trattamenti che contengano acidi esfolianti e abbiano una funzione astringente.

E’ bene detergere la pelle acneica almeno due volte al giorno utilizzando acqua tiepida e un detergente specifico. Anche senza avere il problema dell’acne, ogni sera prima di andare a dormire, una buona abitudine da adottare è quella di rimuovere il trucco dal viso attraverso però, lozioni delicate e che non siano molto grasse. Da evitare sicuramente il latte detergente.

Anche per quanto riguarda la cosmesi ci si deve soffermare a scegliere quello più adatto. Per questo potete anche chiedere un consulto al vostro dermatologo o estetista di fiducia, che vi indicheranno quale cosmetico è più adatto per essere utilizzato nel quotidiano.

Un’altra accortezza è quella di lavare spesso i capelli poiché hanno la tendenza ad essere grassi e cercare di scegliere un taglio che eviti di coprire la fronte o sia a contatto con il viso. Stesso discorso per il corpo, quindi se si soffre d’acne, è bene fare la doccia molto spesso, sempre con acqua tiepida, per sgrassare e rigenerare la pelle.