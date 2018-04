Zenzero e limone per dimagrire e depurare

Lo zenzero e il limone sono un’accoppiata vincente a tavola perché aiutano a depurare l’organismo e dimagrire. Questi due prodotti naturali hanno proprietà eccezionali che possono rivelarsi utili su più fronti. Adesso ci poniamo una domanda: cosa succede al corpo se ogni giorno si assumono zenzero e limone? Il pensiero vola subito all’acqua e limone. Tutti, nella propria vita, avranno bevuto almeno una volta acqua e limone, ma pochi avranno aggiunto in tale bevanda un po’ di zenzero. Beh, tale integrazione risulta fenomenale per la salute. Vediamo perché.

Metabolismo più attivo

Zenzero e limone sono ottimi per la salute perché depurano l’organismo e aiutano a perdere peso. Alle virtù dell’acqua e del limone, infatti, si aggiungono quelle della radice di zenzero. Quest’ultimo velocizza il metabolismo, quindi aiuta a bruciare le calorie e i grassi più in fretta. Gli esperti raccomandano a chi vuole dimagrire di sorseggiare limone e zenzero come bevanda calda. Il limone, poi, favorisce la diuresi e la depurazione dell’organismo.

Oltre ad essere buoni, zenzero e limone sono un tandem trionfante perché fanno bene alla salute e purificano il corpo. Per molto tempo lo zenzero è stato ritenuto un tipico ingrediente della cucina asiatica; negli ultimi anni, per fortuna, è stato rivalutato anche in Occidente.

La radice di zenzero può essere usata in modi differenti in cucina. E si dovrebbe usare molto di più per le sue innumerevoli proprietà terapeutiche. Adesso ci poniamo una domanda che a molti potrà sembrare banale: cos’è lo zenzero?

Lo Zinziber officinale

Lo Zinziber officinale è una pianta erbacea perenne delle Zingiberaceae originaria dell’Oriente, che si trova in commercio sia come radice fresca o essiccata, che in capsule, compresse o polvere. Lo zenzero ha proprietà digestive e antinfiammatorie e non è un caso che venga prescritto in caso di dolori alle ossa o alle articolazioni. Tale pianta viene indicata anche per curare l’influenza e riequilibrare la flora batterica. Oltre alle suddette proprietà terapeutiche, lo zenzero è un potente antitumorale e previene infarti ed altre patologie dell’apparato cardiocircolatorio. Last but not least, lo zenzero è un antiossidante.

Il gingerolo fa perdere peso

Perché lo zenzero viene consigliato per perdere peso, magari insieme all’acqua e al limone? La pianta orientale fa dimagrire perché contiene il gingerolo, una sostanza chimica con proprietà termogeniche. Il gingerolo, in soldoni, favorisce l’aumento della temperatura corporea e velocizza il metabolismo. Ecco allora che i grassi e le calorie vengono bruciati in fretta.

L’aumento della temperatura corporea facilita il processo di dimagrimento e l’eliminazione dei grassi all’addome. Il paziente in sovrappeso od obeso perde più chili quando associa il consumo di zenzero e limone all’esercizio fisico e a uno stile alimentare salutare. Non tutti sanno, inoltre, che lo zenzero fa sentire sazi e migliora la digestione di proteine e carboidrati. La pianta è consigliata, poi, alle donne che ambiscono ad ottenere un ventre piatto in quando favorisce l’eliminazione dei gas intestinali.

Quanto zenzero consumare? Tale pianta può essere consumata quotidianamente, come infuso o tisana. Gli esperti consigliano a coloro che vogliono dimagrire di consumare giornalmente dai 10 ai 30 g di zenzero fresco. Il decotto allo zenzero è fenomenale per perdere peso in tempi record perché ‘vivacizza’ il metabolismo. La bevanda andrebbe bevuta al mattino, magari a digiuno, o verso sera. Mentre si prepara il decotto sarebbe bene aggiungere una scorza di un limone. Va bene anche l’aggiunta di succo di limone durante l’infusione.