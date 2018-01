Apple cambia la batteria vecchia dell’iPhone a prezzo conveniente

Apple recentemente si è scusata con i possessori di iPhone vecchi per la storia dei rallentamenti. Il colosso di Cupertino, però, non si è limitato a scusarsi, assicurando l’aggiornamento del sistema operativo e la sostituzione della batteria a un prezzo conveniente. Chi ha già provveduto ad acquistare una batteria nuova potrà farsela rimborsare nei centri Apple. E se la batteria supera il test diagnostico? Beh, non fa niente: Apple provvede ugualmente alla sostituzione. Basta recarsi in uno dei tanti negozi della mela morsicata.

Batteria iPhone nuova a 29 euro

Oltre alle scuse anche la sostituzione della batteria a un prezzo ridotto. Apple non vuole certamente perdere i suoi clienti.

La batteria di un iPhone costa circa 89 euro. Chi ha un melafonino vecchio può sostituirla sborsando 29 euro. Un bel risparmio, no?

L’azienda californiana fondata da Steve Jobs avrebbe già diramato il comunicato dell’importante novità in ogni Genius Bar Apple. Chi potrà usufruire dello sconto? Tutti i possessori di iPhone 6 e modelli successivi.

Ovviamente, il vantaggio non verrà riconosciuto quando il telefonino è danneggiato o presenta componenti di terze parti.

La decisione della Apple è arrivata poco dopo la bufera dei rallentamenti degli iPhone vecchi. Si vocifera che la società californiana faccia di tutto per peggiorare le performance dei melafonini obsoleti per indurre i possessori ad acquistare nuovi telefonini.

Offerta vantaggiosa

Chiunque abbia intenzione di verificare lo stato della batteria del proprio iPhone si può rivolgere al vicino Apple Store o contattare il supporto Apple telefonicamente o sul web. Un rappresentante agirà da remoto.

Tutti quelli che possiedono un iPhone da più di un anno, e credono che le performance del loro apparecchio siano state ridotte, non possono che beneficiare dell’offerta della Apple, sostituendo la batteria a un prezzo vantaggioso.

Apple aveva cercato di spegnere le polemiche sul rallentamento degli iPhone vecchi affermando che i rallentamenti erano orientati all’incremento della durata della batteria ed evitare spegnimenti indesiderati.