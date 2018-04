Dormire poco causa il tumore al seno?

Dormire poco è alla base di numerosi problemi e disturbi, sia a livello fisico e psichico. Tanti studi hanno dimostrato l’importanza di un determinato numero di ore di sonno, ogni notte, per stare in salute. Non tutti sanno, però, che la mancanza di sonno potrebbe causare il tumore al seno. Tra le innumerevoli conseguenze negative dell’insonnia e del sonno disturbato, dunque, ci sarebbe anche il rischio di cancro al seno. Tegola per tutte le donne che dormono poco o male.

Carenza di sonno: non solo stanchezza e disturbi dell’umore

La carenza di sonno tende a farci sentire stanchi e poco reattivi di giorno, e spesso di cattivo umore. Le performance cognitive e la produttività, inoltre, calano. Non siamo solo noi ad affermarlo, ma anche la scienza. Quando non si dorme non si riesce a fare nulla. A parte la spossatezza e la carenza di sonno potrebbero insorgere malattie gravi. I ricercatori si concentrano da anni su tale collegamento.

Una ricerca pubblicata sul magazine Breast Cancer Research and Treatment suggerisce che la mancanza di sonno, a lungo andare, può incrementare il rischio di sviluppare il cancro al seno. Gli studiosi hanno fatto l’importante scoperta dopo aver esaminato 412 pazienti colpite da carcinoma mammario dopo la menopausa. Il team di ricerca aveva somministrato ad ogni volontaria il test Oncotype DX, che permette di valutare le probabilità dell’insorgenza della neoplasia e delle recidive. Minore è il punteggio e minore è il rischio che il tumore si ripresenti. Ogni donna aveva anche completato un sondaggio sul sonno nell’ultimo biennio. Gli studiosi, infine, hanno cercato di trovare collegamenti tra durata del sonno e punteggio di Oncotype DX.

Dormire meno di 6 ore a notte è rischioso

Al termine dello studio, l’equipe di ricerca si è resa conto che le donne che avevano dormito meno di 6 ore a notte avevano ottenuto un punteggio più alto nel test Oncotype DX, quindi per loro il rischio di andare incontro al cancro al seno era maggiore. Le volontarie che, invece, avevano dormito più di 6 ore avevano ottenuto punteggi più alti. Questa scoperta indica che potrebbe esserci un collegamento tra il non dormire abbastanza e un incremento del rischio di recidiva del tumore al seno.

Chi dorme poco, alla luce dei recenti risultati, potrebbe anche andare incontro a tumori aggressivi; non solo dunque a spossatezza, incapacità di concentrarsi e disturbi dell’umore. E’ opportuno precisare che dovranno essere condotte ulteriori ricerche per esaminare ulteriormente come la durata del sonno e il tumore al seno siano siano collegati.

In attesa di nuovi studi, i pazienti oncologici dovrebbero riflettere sull’importanza del sonno. Le persone in salute, invece, dovrebbero inserire il sonno di qualità tra le priorità della vita.

Ad accertare che dormire meno di 6 ore a notte è un fattore che incrementa il rischio di cancro al seno sono stati anche i ricercatori del Seidman Cancer Center, del Case Medical Center, presso la Case Western Reserve University. ‘Un intervento efficace per aumentare la durata del sonno e migliorare la qualità del sonno potrebbe essere una via per ridurre il rischio di sviluppare tumori al seno più aggressivi e recidive’, aveva affermato il ricercatore Li Li, in una nota.

Secondo la studiosa Cheryl Thompson ‘i risultati suggeriscono che la mancanza di sonno può causare tumori più aggressivi, ma occorrerà fare altre ricerche per verificare questo risultato e capire le cause di questa associazione’.

I ricercatori avevano illustrato anche di non aver trovato nessun nesso tra cancro al seno aggressivo e donne con carcinoma mammario in pre-menopausa. Si ipotizza perciò che i tumori tra le donne in pre-menopausa e le donne in post-menopausa potrebbero funzionare in maniera diversa.

Nel 2012 era stata pubblicata una ricerca, negli Usa, sul legame tra i problemi del sonno e il rischio di cancro. Gli scienziati della School of Medicine e Public Health dell’Università del Wisconsin avevano dimostrato la correlazione tra i problemi respiratori dovuti al sonno disturbato e un rischio 5 volte maggiore di morte causata da una neoplasia.