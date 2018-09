Escursioni in montagna, come organizzarne una?

Negli ultimi anni il turismo italiano, e non solo, è decisamente cambiato. Sono sempre di più le persone che richiedono l’organizzazione di escursioni in montagna, anche in piena estate. Una delle richieste più frequenti, ad esempio, riguarda questo genre di itinerari da fare in bicicletta. Nel nostro articolo oggi vogliamo darvi dei consigli utili su come organizzare delle escursioni in montagna, portando con sé la giusta attrezzatura.

Quali sono gli itinerari più belli in montagna?

Prima di scoprire insieme qual è la giusta attrezzatura da portare in montagna, vogliamo fare con voi un piccolo excursus di quelli che sono i possibili tour da scegliere. Dunque, quali sono gli itinerari più belli in montagna? In cima a questa lista, senza ombra di dubbio, troviamo le Dolomiti, patrimonio dell’UNESCO. Qui troviamo alcune delle pareti più importanti e belle da scalare, come le Torri del Vajolet, le Tre Cime di Lavaredo, il Cimon della Pala, la Tofana, il Monte Pelmo, il Catinaccio, il Gruppo Sella, il Gruppo Brenta e la Marmolada. Le Dolomiti sono bellissime da scalare ma in compagnia di una guida esperta, capace di farvi godere a pieno delle bellezze del luogo in totale sicurezza. Quanto detto, non a caso, ci porta allo step successivo, ovvero quello relativo all’attrezzatura da montagna.

Escursione in montagna attrezzatura

Nel momento in cui decidete di fare un’escursione in montagna, accertatevi di avere sempre con voi la giusta attrezzatura. Quando organizzate una gita del genere potete chiedere alla guida di riferimento cosa dovete portare con voi, ma ricordate che l’abbigliamento base è sempre il seguente: due coperte pile uno più leggero e uno pesante, due tipi di pantaloni lungo e corto al fine di poter affrontare al meglio l’alternanza caldo freddo e le annesse pause per il riposo tra una scalata e l’altra. Inoltre, portate con voi una giacca in goretex o kway leggero. In casi come questi la scelta delle scarpe da trekking deve essere fatta in modo accurato, questa è determinata dalle stagioni quando i sentieri possono avere punti interrotti a causa della neve.

Cosa mettere nello zaino quando si va in montagna?

Quando si prepara un’escursione in montagna la prudenza non è mai troppa. Oltre ad avere un perfetto abbigliamento, si deve prestare attenzione alle provviste da portare con sé. La domanda successiva, come potete benissimo immaginare, è la seguente: cosa mettere nello zaino quando si va in montagna? La prima cosa da portare con sé, senza ombra di dubbio, è un kit di pronto soccorso, organizzato a seconda delle vostre esigenze dove devono essere elencate anche eventuali allergie. Successivamente portate con voi una borraccia termica per l’acqua, un coltellino svizzero, quindi multifunzionale, occhiali da sole specifici da montagna, magliette e calze da ricambio. Il ricambio del vestiario deve essere organizzato a seconda dei giorni in cui sarà organizzata l’escursione. Infine non dimenticate dei sacchetti per la spazzatura e qualcosa per coprirvi interamente in caso di pioggia.

Escursioni in mountain bike