Meteorite illumina il cielo in Australia, il video lascia a bocca aperta (VIDEO)

Evento straordinario in Australia dove ad Alice Springs un meteorite ha illuminato il cielo della cittadina. L’eccezionale fenomeno è stato registrato dalle telecamere di sorveglianza ed ha subito fatto il giro del mondo.

Il meteorite sul cielo australiano è stato registrato da decine di telecamere di sorveglianza e ha lasciato tutti a bocca aperta. Era da poco passata la mezzanotte del 23 maggio 2019, quando i cittadini di Alice Springs sono stati colti di sorpresa da uno stupefacente bagliore nel cielo.

Decine di telefonate allarmanti sono state fatte alla polizia locale che ha subito tranquillizzato i cittadini. Come riportato da Skytg24, moltissime persone hanno visto nel cielo una luce molto violenta e abbagliante.

Il video della polizia è stato diffuso sulla pagina ufficiale di Twitter che nella didascalia ha così scherzosamente commentato lo straordinario evento: “La nostra telecamera a circuito chiuso a Mount Gambier ha catturato questa palla di fuoco ultraterrena alle 22.46 di martedì” – poi continua – “. Giusto per precauzione, chiediamo agli abitanti della Limestone Coast di prestare attenzione alle forme aliene (incluso lo stesso Alf) che tentano di fare autostop su Earth Capital, e avvicinarsi con cautela”.

Per quanto riguarda il meteorite, gli esperti dell’Osservatorio di Perth hanno affermato che sarebbe potuto trattarsi di un meteorite vero e proprio che potrebbe aver attraversato l’atmosfera della terra a una velocità di 20km/s. Ancora non sono chiare le dinamiche della deflagrazione del corpo celeste e secondo le stime meteorite sarebbe potuto atterrare nella città di York, che dista 100 chilometri ad est da Perth.

