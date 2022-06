Il mercato immobiliare in Emilia Romagna sempre più in crescita

Anche in Emilia Romagna sono in crescita le compravendite di immobili ad uso residenziale. I motivi possono essere ricercati in vari fattori, che vanno sicuramente dal grande flusso turistico che caratterizza questa regione italiana fino alla presenza di numerosi servizi che attirano sempre più tanti nostri connazionali e non solo. Vivere in Emilia Romagna significa vivere in una delle più belle regioni del nostro Paese, contando sul mare, ma anche sulle infrastrutture e sulle bellezze storiche che queste città offrono. Per questo comprare casa in Emilia Romagna è una scelta fatta da tante persone.

La scelta di Modena per investire sugli immobili

Le case in vendita Modena rappresentano un punto di riferimento, perché questa città, anche grazie alla sua posizione geografica strategica, attira molte persone e diverse richieste. Modena è una città dell’Emilia Romagna che presenta un alto livello di qualità della vita.

Offre molte possibilità a livello lavorativo, è ben collegata con tutti i principali centri del Nord Italia e mette a disposizione anche delle opportunità importanti per quanto riguarda il divertimento. Quindi potrebbe essere davvero importante investire nel settore immobiliare in questa città.

Naturalmente, prima di arrivare a trovare il quartiere giusto, bisogna focalizzare l’attenzione sulle proprie esigenze, non trascurando anche la disponibilità economica in termini di budget. Ma in tutta l’Emilia Romagna abbiamo delle ottime opportunità per quanto riguarda la possibilità di acquistare immobili. Esaminiamo infatti la situazione del mercato delle case in questa regione italiana.

La situazione immobiliare in Emilia Romagna

Dagli ultimi dati a disposizione si evince come si possano registrare degli importanti cambiamenti per quanto riguarda il mercato immobiliare in Emilia Romagna. In tutta la regione, oltre alle possibilità importanti garantite da Modena, c’è sicuramente la città di Bologna che si pone come punto di riferimento.

Infatti Bologna in tutta l’Emilia rappresenta il 26% delle compravendite a carattere residenziale. Altre percentuali importanti sono quelle di Piacenza con il 7% e Rimini con il 6,1%.

Ci sono comunque dei cambiamenti importanti per quanto riguarda le tipologie di case più richieste. In effetti, mentre in passato più erano cercate le case piccole e medio piccole, il trend è cambiato, perché quelle a bassa metratura adesso rappresentano soltanto il 35% degli immobili che vengono venduti.

I prezzi delle case in Emilia Romagna

I prezzi delle case in Emilia Romagna non sono affatto molto bassi, specialmente se li confrontiamo con la media italiana. Però negli ultimi tempi acquistare un immobile in questa regione italiana può rivelarsi un’occasione importante, perché adesso si nota una tendenza ad un abbassamento dei prezzi.

Si registra una leggera diminuzione dei costi delle abitazioni. Bologna non è molto interessata da questa diminuzione dei costi, perché si stima che nel capoluogo emiliano i prezzi siano calati soltanto dell’1,7%. Comunque in generale anche nelle altre province si registrano dei valori apprezzabili.

Per quanto riguarda le province in cui è più conveniente acquistare casa in questa regione italiana, potremmo fare riferimento a Parma, dove l’abbassamento dei prezzi al metro quadrato riguarda in percentuale il -6,09%. Piuttosto convenienti le soluzioni abitative anche a Rimini, dove la quota in percentuale è abbassata del 2,57%.

Insomma, le città dell’Emilia Romagna riservano delle sorprese importanti per quanto riguarda le opportunità di acquisto, complice anche il turismo, che in questi ultimi tempi è ripreso, attirando molti visitatori sia dal resto dell’Italia che dall’estero.

Ci sono diverse opportunità per gli investitori, che hanno la possibilità di acquistare casa in Emilia Romagna in generale e a Modena in particolare, per poi metterla a rendita per affitti turistici anche per esempio in alta stagione. Il tutto è possibile anche grazie alle agevolazioni che si possono ottenere per chi ristruttura gli immobili.