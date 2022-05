Il web marketing: perché integrarlo in azienda

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati dalla grande diffusione di internet, ormai strumento indispensabile per uno numero sempre maggiore di aziende italiane. Secondo la DESI, organo che monitora le prestazioni digitali dell’Unione Europea, a oggi sono più del 60% le imprese che adottano risorse digitali per svolgere al meglio il proprio lavoro.

Nonostante questa percentuale sia in crescita ogni anno, non è paragonabile a quella relativa al resto delle nazioni facenti parte della UE.

Moltissime aziende non hanno, infatti, un proprio sito web o ne hanno uno antiquato. Solamente un’impresa su sette è dotata di un sito o di una piattaforma e-commerce perfettamente funzionante, statistica che attesta una netta controtendenza rispetto al percorso intrapreso dalle aziende poste al di fuori del nostro paese.

Gli studiosi hanno individuato principalmente due ragioni per cui la maggior parte delle aziende non ha un proprio sito internet: carenza di competenze tecnologiche e mancata conoscenza di incentivi. Stando alle dichiarazioni del presidente di Netcomm, le ditte italiane sono caratterizzate da una bassa competenza digitale, caratteristica più che necessaria per vendere su marketplace e fornire un adeguato servizio online.

Altrettanto importante è la non conoscenza degli incentivi messi a disposizione dal Governo. Attualmente, infatti, ogni imprenditore ha la possibilità di beneficiare di quattro vantaggiosi incentivi: iperammortamento, Sabatini iter, bonus formazioni 4.0 e Voucher Innovation Manager.

L’importanza del web marketing

Attualmente, l’unica maniera per restare al passo con i tempi e incrementare il proprio business è sviluppare una corretta strategia di marketing online. Tale definizione indica una promozione, tramite annunci promozionali sul web, per esempio sui social network e mediante la newsletter.

Tale strategia permette a ogni azienda di raggiungere i propri obiettivi di business comprendendo i gusti e le abitudini dei consumatori, amplificando la visibilità e raggiungendo, di conseguenza, una fascia di pubblico più ampia, fornendo corrette informazioni e coinvolgendo h24 gli utenti e, soprattutto, profilando la clientela al fine di inserirsi in un mercato di nicchia, evitando di sprecare denaro investendo sui prodotti corretti.

In virtù delle scarse conoscenze in merito al web marketing, attualmente molte sono le aziende e i professionisti che mettono a disposizione delle aziende la propria conoscenza in questo ambito. In tal senso, ogni imprenditore ha la possibilità di scegliere tra due principali tipologie di consulenza: SEO on site e off site.

La prima riguarda gli interventi di ottimizzazione per i motori di ricerca effettuati direttamente sul sito internet della ditta, mentre la SEO off site riguarda solo ed esclusivamente le tecniche adoperate non direttamente sul sito. Quest’ultima permette, quindi, aumentare la popolarità dell’impresa, offendo ai motori di ricerca ogni strumento necessario per comprendere come gli utenti percepiscono il sito stesso.

Quali sono i miglioramenti provocati da una strategia SEO?

Oltre ai vantaggi già citati, lo sviluppo si una strategia seo provvede ad comporta ulteriori vantaggi. Essere presenti nei risultati organici del motore di ricerca, senza pagare, permette di attirare nuova clientela, sia presso il proprio punto vendita sia tramite sito web.

Un ulteriore, grande, vantaggio risiede nel tipo di risultati che è possibile ottenere.

La SEO consente, infatti, di ottenere risultati molto più duraturi e costanti. Una volta acquisita una buona visibilità, molto difficilmente i sito interessato sarà soggetto a un perdita di traffico.

Questi, importanti, risultati possono però essere raggiunti solamente mediante la consulenza e l’aiuto di un esperto del settore.

Se quindi si desidera aumentare la visibilità della propria azienda e incrementare il traffico di dati, il consiglio è quello di affidarsi a un professionista, capace di riposizionare al meglio un’impresa sui motori di ricerca.