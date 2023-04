Revisione auto, ogni quanto serve intervenire

Il tempo passa in fretta e in men che non si dica ci si potrebbe già trovare di fronte alla necessità di portare l’auto a fare la revisione.

Le norme che riguardano questo intervento, che riveste carattere necessariamente periodico, hanno da qualche anno aggiunto un altro obbligo che deve essere rispettato. Ovvero, in seguito allo svolgimento dei diversi controlli all’auto, che possono essere effettuati solo ed esclusivamente da dei meccanici autorizzati, ecco che il proprietario dell’auto riceverà il certificato di revisione.

Quest’ultimo documento va a indicare tutti quei dati che permettono l’identificazione della vettura, ma anche quei dati che hanno ad oggetto le verifiche svolte sulla stessa, come quelle ad esempio che riguardano il chilometraggio. Un simile documento ufficiale dovrà essere rilasciato dall’ACI e Motorizzazione una volta finita la revisione dell’auto.

La cadenza con cui svolgere la revisione auto

La prima revisione di una vettura del tutto nuova deve essere portata a termine, in base a quanto è previsto dalla legge dopo quattro anni rispetto alla data di avvenuta immatricolazione. Ogni veicolo che è stato immatricolato da oltre un quadriennio, ecco che dovrà svolgere la revisione con una cadenza biennale. Scendendo un po’ di più nello specifico, si può notare come le stesse norme del Ministero dei Trasporti prevedono di intervenire dopo quattro anni rispetto alla data di immatricolazione e poi ogni due anni per tutte le volte successive. È bene rimarcare come si tratti di scadenze che hanno validità non solamente per le auto, ma anche tanti altri mezzi, ovvero camper, moto, scooter, camion, furgoni e rimorchi con un peso che non va oltre le 3,5 tonnellate.

Interessante mettere in evidenza i casi in cui sono previste delle tempistiche più ravvicinate.

La revisione annuale deve essere svolta da tutti i veicoli che hanno una massa superiore a 3,5 tonnellate, ma anche per pullman, autoambulanze e taxi, oltre che per i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente. Per le auto d’epoca e per quelle di interesse storico, ecco che la revisione va svolta sempre ogni due anni. Infine, un intervento di revisione straordinaria può essere richiesto dall’Ufficio Dipartimento dei Trasporti Terrestri, ma solo in seguito a un sinistro.

I costi

Non è certamente una spesa che costa uno sproposito. Infatti, per effettuare la revisione auto Roma e in qualsiasi altra città italiana, il prezzo varia tra 50 e 80 euro. È chiaro che costa di più portare la propria auto da un’officina autorizzata, mentre costa decisamente di meno far svolgere la revisione periodica della propria auto presso un ufficio della Motorizzazione Civile.

Verificare la data dell’ultima revisione

Nel caso in cui vi siate completamente dimenticati di quando avete portato a termine l’ultima revisione della vostra vettura, ecco un suggerimento che può tornare utile. Bisogna recarsi sul web e visitare il Portale dell’Automobilista, che è stato realizzato appositamente a tale scopo da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.

C’è proprio un campo dedicato alla verifica dell’ultima revisione effettuata e prevede l’inserimento di tre dati, ovvero il tipo di veicolo, il numero di targa e poi copiare un codice captcha presente in un riquadro poco distante. Una volta inseriti tutti i dati richiesti, ecco che si verrà indirizzati a una finestra in cui si potrà visualizzare la data dell’ultima revisione svolta, l’esito della stessa e il numero di chilometri totali che sono stati percorsi dall’auto e rilevati dall’operatore incaricato di svolgere tale verifica.

Revisione auto scaduta, come comportarsi

Bisogna mettere in evidenza subito un aspetto decisamente importante, ovvero che la revisione può essere svolta entro l’intero mese di scadenza.

Invece, dopo la scadenza di tale data non è prevista alcuna tolleranza. In sostanza, se la data di scadenza è il 3 marzo, ecco che fino al termine del mese di marzo ci sarà tempo per recarsi presso un centro o un’officina autorizzati per svolgere la revisione.