Thegiornalisti: presentato il video del nuovo singolo Maradona y Pelé (VIDEO/TESTO)

Maradona y Pelé è il nuovo singolo dei Thegiornalisti del quale è stato presentato il video ufficiale. Il brano, il primo inedito a seguito della pubblicazione dell’album di successo LOVE, è prodotta da una nuova etichetta, la Island Records.

Il nuovo singolo

Il nuovo singolo Maradona y Pelé era stata fatta ascoltare, in anteprima, da Tommaso Paradiso e gli altri membri della band ai propri fan durante il concerto che si è tenuto al Forum di Assago, che ha segnato la fine del Love Tour 2019, uno strepitoso successo che ha fatto registrare continui sold out.

Il brano è stato lanciato in rotazione radiofonica lo scorso venerdì 17 maggio 2019 mentre il videoclip ufficiale è stato presentato nella mattinata del 22 maggio 2019. In poche ore oltre mille sono state le visualizzazioni della clip, che si annuncia essere un vero e proprio tormentone estivo.

Tommaso Paradiso racconta Maradona y Pelé

Tommaso Paradiso ha raccontato come è nato il nuovo singolo Maradona y Pelé. Come riportato anche da SKY24, il cantautore della band romana ha dichiarato: “L’ho scritta in momenti diversi, un po’ come è stato per ‘Completamente‘ (altro successo della band e ballata molto romantica, ndr)” – poi continua – “Nel tempo avevo accumulato parti di canzone, ma non una canzone completa. Il lavoro finale è stato mettere tutto insieme”.

Tommaso Paradiso, che sarà anche impegnato con un progetto cinematografico del quale ancora non è stato svelato nulla, ha inoltre dichiarato: “Il primo seme è stata questa immagine di ‘labbra‘ stupende, da qui mi sono visto in una torrida notte romana di fine giugno, dentro casa, solo e insonne” – poi aggiunge – “. E allora ho sognato una pioggia e un luogo lontanissimo dove ballare con lei. Però mi mancava sempre qualcosa, non volevo chiuderla così”.

Inoltre il leader dei Thegiornalisti specifica: “Per cui mi sono detto che avrei dovuto metterci qualcosa di assolutamente evocativo, assolutamente mio e assolutamente romantico: Robert de Niro, l’attore icona di questa vita, Sandokan, la mia infanzia e la mia colonna sonora firmata Oliver Onions, Maradona y Pelé, il diavolo e l’acqua santa del gioco più bello del mondo”.

Maradona y Pelé – Testo

Le labbra fanno la differenza

in un volto, in un viso

l’estate fa strani scherzi

sulla bocca, in un sorriso

i ragazzi hanno finito la scuola

e c’è chi è già partito per il posto del cuore

controvento senza un filo di trucco

le ragazze son belle, sono piene di vita

questa notte un frigorifero rotto

e un canzone che non fa dormire

E la sogno a bestia, una pioggia, tutte chiare

dove siamo soli tu inizia a ballare

io ti vengo appresso ritmo animale

baby siamo in aria siamo pronti a colpire

come due spari nel west

come due spari nel west

come due spari

….per De Niro

nella tigre di Mompracem

nella storia che sanno tutti

Maradona y megli’ e Pelè

è megli’e Pelè

Le labbra fanno la differenza

in un volto in un viso

i campioni fanno il fuoco a Ibiza con la testa al ritiro

forse all’ultimo cocktail

mentre al massimo io vado in giro dentro un paio di boxer

tra la luna e il salotto

questa notte sono io che sono rotto

c’è una canzone che non fa dormire

E la sogno a bestia, una pioggia, tutte chiare

dove siamo soli tu inizia a ballare

io ti vengo appresso ritmo animale

baby siamo in aria siamo pronti a colpire

come due spari nel west

come due spari nel west

come due spari

….per De Niro

nella tigre di Mompracem

nella storia che sanno tutti

Maradona y megli’ e Pelè

è megli’e Pelè

E la sogno a bestia, una pioggia, tutte chiare

dove siamo soli tu inizia a ballare

io ti vengo appresso ritmo animale

baby siamo in aria siamo pronti a colpire

come due spari nel west

come due spari nel west

come due spari

….per De Niro

nella tigre di Mompracem

nella storia che sanno tutti

Maradona y megli’ e Pelè

è megli’e Pelè