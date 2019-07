Panico a Temptation Island: scoppia la rissa tra i tentatori

Momenti di panico vissuti a Temptation Island. La redazione è dovuta intervenire a seguito di una rissa scoppiata tra tentatori. I fatti però sono successi in Russia, dove attualmente è in corso il programma contemporaneamente all’Italia.

Panico a Temptation Island in Russia

Nel corso delle ultime ore è stata diffusa la notizia secondo cui due tentatori dell’edizione Russia di Temptation Island siano arrivati alle mani nel resort dove sono stati ospitati in questi giorni.

I due ragazzi in questione hanno animato una vera e propria rissa con tanto di mobili e sedie per aria. Il motivo? Entrami avevano puntato la stessa ragazza, che ad oggi sarebbe comunque fidanzata. Le donne presenti nel villaggio sono fuggite impaurite, mentre gli altri tentatori sono subito intervenuti per separarli e sedare la rissa. Le immagini del forte litigio sono comunque stata mandate in onda, stupendo i telespettatori che sono rimasti senza parole.

Tutto colpa di una ragazza

A quanto pare a scatenare la lite vi sia il fatto di una delle concorrenti del programma abbia deciso di eliminare un tentatore, preferendo proseguire la sua avventura insieme ad un altro ragazzo. Nel video che la redazione ha deciso di trasmettere in televisione è possibile vedere come due ragazzi parlano in modo animato è uno dei due se ne va via visibilmente alterato. Successivamente il tentatore raggiunge l’altro per calmarlo è da lì il panico. Sono passati pochi minuti e i due ragazzi si sono trovati nel mirino di una rissa, che nessuno sembrava inizialmente sapere come poter placare.

Seconda lite a Temptation Island in Russia

La discussione è degenerata al punto che due si sono avvinghiati a terra e hanno utilizzato sdraio gettando in aria tavolini, senza badare più a chi era presente davanti a loro.

Tra l’altro non sarebbe la prima volta che due tentatore all’interno dell’edizione di Temptation Island russa arrivano alle mani. Secondo quanto reso noto da Tgcom, nel mese di aprile 2019 una ragazza dopo essere stata tradita picchia il fidanzato e aggredì la rivale. Le due ragazze in questione arrivarono alle mani al punto che la fidanzata venne trovata con le mani nei capelli dell’altro ragazza.