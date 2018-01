WhatsApp a pagamento dal 13 gennaio 2018: è vero?

C’è un messaggio che in queste ore sta turbando molti utenti di WhatsApp: la celebre app di instant messaging torna a pagamento. E’ proprio vero che WhatsApp si dovrà pagare? Anche stavolta è tutto falso. Si tratta della bufala che ogni tanto torna sul web per angosciare numerosi internauti. Chi riceve messaggi che avvertono della necessità di pagare l’app non deve assolutamente preoccuparsi perché si tratta di una fake news.

Riferimento al tg

‘Avviso importante a tutti gli utenti di WhatsApp. Da sabato mattina 13 gennaio 2018 WhatsApp diventerà a pagamento. Se hai almeno 20 contatti manda questo messaggio a loro. Così risulterà che sei un utilizzatore assiduo e il tuo logo diventerà blu e resterà gratuito’. Questo è il testo del messaggio falso.

Nel messaggio si fa anche riferimento a un tg che, ovviamente, non ha mai diffuso una tale bufala.

Niente paura

La fake news su WhatsApp a pagamento aveva suscitato scalpore anche l’anno scorso. Gli internauti adesso devono stare tranquilli: WhatsApp, per ora, è gratuito. Se dovesse tornare a pagamento, il team provvederebbe immediatamente a darne notizia sui canali ufficiali e sui suoi social. Arriverebbe, inoltre, una notifica interna all’applicazione. Attenzione alle truffe, specialmente quelle su WhatsApp, che sono veramente tante!

Il messaggio incriminato

Internauti e utenti del web devono fare attenzione al seguente messaggio, perché è una bufala bella e buona:

‘Sabato mattina whatsapp diventerà a pagamento! Se hai almeno venti contatti manda questo messaggio a loro. Così risulterà che sei un utilizzatore assiduo e il tuo logo diventerà blu e resterà gratuito (ne hanno parlato al tg). Whatsapp costerà 0,01€ al messaggio. Mandalo a 10 persone. Salve, siamo Andy e John, i direttori di whatsapp. Qualche mese fa vi abbiamo avvertito che da quest’estate whatsapp non sarebbe stato più gratuito; noi facciamo sempre ciò che diciamo, infatti, le comunichiamo che da oggi whatsapp avrà il costo di 1 euro al mese. Se vuole continuare ad utilizzare il suo account gratuitamente invii questo messaggio a 20 contatti nella sua rubrica, se lo farà, le arriverà un sms dal numero: 123#57 e le comunicheranno che whatsapp per LEI è gratis!!! GRAZIE…. e se non ci credete controllate voi stessi sul nostro sito (www.whatsapp.com). ARRIVEDERCI. PS: quando lo farai la luce diventerà blu (se non lo manderai l’agenzia di whatsapp ti attiverà il costo)’.