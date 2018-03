150 balene spiaggiate in Australia: allarme squali

Oltre 150 balene sono state ritrovate su una spiaggia dell’Australia sud-occidentale. Purtroppo gran parte degli esemplari ha perso la vita. Le autorità stanno dando il massimo per salvare 15 esemplari. La maggioranza dei cetacei spiaggiati ad Hamelin Bay (località che dista circa 315 km da Perth) è costituita da balene pilota a pinna corta. Le autorità hanno chiuso gran parte delle spiagge circostanti e lanciato un allarme squali, vista la presenza di innumerevoli carcasse. Jeremy Chick, membro del dipartimento della Pesca, ha detto: ‘Sfortunatamente, la maggior parte delle balene pilota si sono arenate sulla terraferma durante la notte e non sono sopravvissute’.

Balene morte attirano squali

Le balene sopravvissute si trovavano in acque non molto profonde. Le autorità hanno deciso di portarle in fondali ancor più bassi. ‘Le operazioni di soccorso saranno ostacolate dal peggioramento delle condizioni meteorologiche e dobbiamo garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte prima di spostare gli animali’, ha detto Chick. ‘È possibile che gli animali morti o che stanno morendo attraggano gli squali, il che potrebbe portarli vicino alla riva lungo questo tratto di costa’, ha comunicato il Governo dell’Australia Occidentale. Le balene spiaggiate senza vita sono state rimosse dall’arenile e le autorità per la fauna selvatica stanno ottenendo campioni di Dna per scoprire il motivo per cui è avvenuto il decesso. I ricercatori non sono ancora riusciti a scoprire la causa degli spiaggiamenti di massa di cetacei lunghi circa 5 metri e pesanti fino a 3 tonnellate.

Perché le balene si arenano?

‘Una volta che avremo spostato le balene, controlleremo la situazione da vicino, poiché è possibile che le balene tornino a riva e si spostino nuovamente, come è successo spesso nei precedenti spiaggiamenti di massa’, ha affermato Chick. Le autorità australiane hanno affermato che più di 100 volontari locali sono arrivati ​​sul posto per assistere veterinari e ufficiali addestrati di Sea Search and Rescue e del Dipartimento delle industrie primarie e dello sviluppo regionale. Melissa Lay, manager dell’Hamelin Bay Holiday Park, ha detto ai microfoni di Reuters che è stato il secondo spiaggiamento di massa che ha visto nell’arco dei suoi 15 anni nell’area. La Lay ha aggiunto che ‘ci sono alcuni che sono ancora vivi ma a malapena. L’ultima volta che è successo, nessuno è sopravvissuto’.

Le balene pilota a pinne corte sono scure con ventre rosa e nuotano in genere nelle acque tropicali e subtropicali. Le autorità hanno detto che non è infrequente che le balene pilota con pinne corte migrano per restare arenate. Il maggiore spiaggiamento di massa nell’Australia occidentale risale al 1996, quando 320 balene pilota con pinne lunghe si arenarono a Dunsborough. Il massiccio arenamento delle ultime ore ha spinto le autorità a lanciare un allarme sugli squali. La presenza di così tante carcasse sull’arenile potrebbe infatti attirare molti predatori. Perché, a un certo punto, balene ed altri mammiferi marini si arenano? Secondo gli esperti, alla base del fenomeno ci potrebbero essere fattori diversi, come la vecchiaia, le ferite, gli errori di navigazione o le malattie. Il Progetto Jonah, organizzazione benefica di balene con sede in Nuova Zelanda, ha rivelato alla CNN l’anno scorso: ‘Il forte legame sociale di alcune specie di balene può causare arenamenti di massa. Uno dei modelli più comuni con arenamenti di massa è che una o due balene inizialmente si areneranno, questi animali emetteranno segnali di pericolo e i membri del loro branco potrebbero tentare di aiutare o fresare leggermente al largo. E presto l’intero baccello si arenerà’.

Le autorità australiane, nelle ultime ore, hanno usato grosse gru con fionde per condurre le grosse balene a circa 1 chilometro dalla spiaggia. Tante persone persone si sono messe ad applaudire, abbracciandosi, mentre le balene sopravvissute lasciavano la riva e nuotavano. Diversi volontari, tra cui semplici frequentatori di spiagge, hanno aiutato i grandi mammiferi marini a tornare in acqua. Una balena si è incastrata nelle rocce mentre tentava di tornare a riva, ma i volontari che indossavano mute si sono tuffati nell’acqua fredda per salvarla. Shannon Stent, una volontaria che si è prodigata per salvare le balene, ha detto: ‘Molti di noi sono stati lì tutto il giorno. Ci sono pochi sopravvissuti in acque poco profonde. Le operazioni di soccorso saranno ostacolate dal peggioramento delle condizioni meteorologiche e dobbiamo garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte’.

Ben Tannock, responsabile del servizio visitatori ha detto che alle persone è stato chiesto di tenersi alla larga dalle balene. Sul luogo del maxi spiaggiamento si sono recati anche tanti veterinari, che hanno svolto indagini per molto tempo. ‘Stiamo ovviamente gestendo gli animali, le cure palliative di quegli animali, e il salvataggio dei cetacei che sono ancora vivi’, ha detto Tannock, ricordando che mentre i suoi sforzi e quelli di tanti altri volontari erano concentrati sulle balene, si dovevano gestire anche le tante persone che erano accorse sull’arenile. ‘Ovviamente in questi casi c’è anche l’esigenza di gestire l’interazione pubblica. Diventa una questione piuttosto emotiva e il pubblico stesso vorrà essere coinvolto. È davvero fantastico averli sul posto, ma devono lavorare sotto la guida del personale di Parks and Wildlife Services e assicurarsi che l’incidente sia controllato e gestito correttamente’, ha aggiunto Ben Tannock.

Odore nauseante dalle carcasse

La DBCA e la Contea di Augusta-Margaret River sono impegnate nelle operazioni di rimozione delle balene morte dalla spiaggia. Sarà compito della contea locale smaltire le carcasse di balene, che stanno già creando un odore nauseabondo. Pia Courtis, ufficiale della fauna della DBCA ha detto che la squadra ha atteso una ruspa per raggiungere la spiaggia e salvare le balene ancora vive. I volontari hanno fatto e stanno facendo il possibile per consentire alle balene in vita di tornare in mare in sicurezza. ‘Il piano è quello di portare l’escavatore qui e spostare quelli vivi in ​​un’area più vicina alla rampa dell’imbarcazione. Speriamo di doverli sganciare e rimandarli indietro come gruppo’, ha detto la Courtis.

Le più grandi preoccupazioni dei volontari sono le scottature solari riportate dai cetacei spiaggiati e la lunga permanenza degli animali sulla spiaggia. Si sta facendo il possibile per mantenere umide le balene. Il britannico Barrie Brickle ha detto che la scena a cui ha assistito in Australia è stata dolorosa perché le balene si sono spiaggiate diverse volte dopo essere state respinte in mare.