5 motivi per cui tutti dovrebbero possedere azioni Facebook

Torniamo indietro al 2012. Il titolo di Facebook Inc (FB) era appena diventato pubblico per $ 38 per azione, con una valutazione a di 100 miliardi di dollari. Ma circa due mesi dopo la sua ufficializzazione pubblica, le preoccupazioni che la società non sapesse come gestire la crescente popolarità del mobile causò una diminuzione del prezzo per azione, arrivando perfino a meno di 18 dollari per azione.

Chiunque abbia acquistato a quei prezzi ha fatto un affare; in meno di cinque anni, le azioni Facebook hanno guadagnato oltre il 600%e sono ancora un acquisto inconfutabile. Ecco 10 motivi per cui merita acquistarle.

1) Google e Facebook dominano la pubblicità digitale

L’industria della pubblicità digitale è sconfinata e continua a crescere a tassi di due cifre ogni anno. Google e Facebook dominano già lo spazio e rappresentavano il 54% della spesa pubblicitaria digitale degli Stati Uniti già nel 2016. Si prevede che le due aziende andranno a conquistare ancora più quote di mercato nei prossimi anni seguendo una tendenza che non si fermerà molto facilmente. Nonostante Google possieda una fetta più ampia del mercato pubblicitario, la quota di Facebook sta crescendo molto più velocemente.

2) Facebook è il migliore sui dispositivi mobile

Voltandoci indietro verso le preoccupazioni di Wall Street riguardo a Facebook poco dopo il suo debutto pubblico nel 2012, è comprensibile pensare che la più grande paura per gli investitori fosse l’incapacità di Facebook di avere successo sui dispositivi mobile. Alla fine del 2016, Facebook aveva già 1,74 miliardi di utenti attivi mensilmente. I ricavi pubblicitari della telefonia mobile hanno rappresentato l’84% di tutti i ricavi pubblicitari della società nel quarto trimestre, allentando i primi timori relativi alla monetizzazione degli utenti di dispositivi mobile. Dal momento che gli utenti di tutto il mondo si stanno allontanando dai desktop e si stanno proiettando sempre più verso il mobile, queste sono statistiche davvero importanti e impressionanti.

3) Crescita folle degli utenti

La dimensione dell’utenza della piattaforma di Facebook è incredibile: si parlava già di 1,86 miliardi di utenti medi mensili alla fine del 2016. Ma ciò che è ancora più impressionante è quanto la base di utenti sia ancora in notevole espansione, per questo un investimento nelle azioni Facebook è sicuro.

4) L’effetto di rete

Chi investe nelle azioni Facebook sa che le aziende che godono di veri vantaggi competitivi sono piuttosto rare. Il vantaggio competitivo che Facebook ha costruito, l’effetto rete, è estremamente imponente e difficile da duplicare. L’effetto rete fa sì che i beni o i servizi di un’azienda diventino più utili per i consumatori man mano che vengono utilizzati da un numero maggiore di persone. Non esiste nessun altro servizio di social network in remoto che abbia 1,8 miliardi di utenti.

5) I contro di Facebook non sono eccessivamente preoccupanti

La minaccia di Snapchat è stata in gran parte attenuata dalla creazione delle Instagram Stories e il rischio che Facebook “passi di moda” non si è ancora materializzato dalla sua creazione nel 2004. Inoltre, l’effetto di rete riduce il rischio di investire in azioni Facebook ogni giorno con l’iscrizione di nuovi utenti. Ci sono comunque altri fattori che contribuiscono alla stabilità del titolo, come la continua innovazione dei servizi e l’eccellente gestione da parte di Mark Zuckerberg.