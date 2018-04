Alunna disabile picchiata dall’insegnante di sostegno

Un insegnante di sostegno che lavorava presso una scuola elementare di Potenza è stato arrestato perché picchiava l’alunna disabile che doveva educare, e tormentava gli altri alunni, quando la loro maestra era assente. Botte e minacce ogni giorno in quella classe. L’insegnante si era scagliato anche contro gli alunni perché avevano scoperto che guardava foto porno sul suo computer. L’uomo temeva che i piccoli riferissero ad altri quello che avevano visto.

Insegnante di sostegno ai domiciliari

Le manette per l’insegnante di sostegno di Potenza sono scattate stamani. Dovrà rispondere dell’accusa di maltrattamenti verso fanciulli. Il gip di Potenza ha concesso gli arresti domiciliari all’insegnante brutale che, quotidianamente, incuteva timore e picchiava sia l’alunna disabile che i compagni. Proprio questi, insieme alla ragazzina disabile, avrebbero raccontato che l’insegnante di sostegno si infuriava quando guardavano le immagini compromettenti sul suo pc. Il docente ordinava ai discenti di non dire nulla a nessuno.

La vicenda è venuta alla ribalta grazie alla denuncia del padre e della madre della bimba affetta da disabilità cognitiva e motoria, finita ‘in uno stato di prostrazione tale da piangere quando doveva andare scuola e a soffrire durante le ore di lezione’.

La bambina disabile ha raccontato, davanti a una psicologa, che il suo insegnante di sostegno la offendeva per motivi irrilevanti e la malmenava. A volte la prendeva per i capelli e le dava pizzicotti. Le forze dell’ordine hanno sequestrato anche diversi quaderni in cui gli alunni descrivevano l’insegnante di sostegno. Questo avrebbe definito i ragazzini, quando le maestre di ruolo erano assenti, ‘maiali’ e ‘porci’. Il bruto, inoltre, non avrebbe avuto remore nello schiaffeggiare i discenti, tra cui l’alunna disabile.

Alunna disabile offesa a Milano

Storie di bimbi offesi e abusati proprio da coloro che dovrebbero proteggerli sempre ed educarli. L’anno scorso era stato condannato a 2 mesi di reclusione, per abuso dei mezzi di correzione, un insegnante di musica di una scuola media in provincia di Milano. Il docente avrebbe offeso un’alunna disabile di 11 anni dopo che questa, affetta da un cancro al cervello che le impedisce di muovere bene il braccio destro, si era rifiutata di suonare uno strumento musicale. L’insegnante, davanti a tutti, aveva esclamato: ‘Hai le mestruazioni? Allora sei già in età fertile. Se tu fossi mia figlia ti avrei dato un calcio in c…’.

Parole offensive che aveva spinto la giovane, in lacrime, ad uscire dalla classe. La scuola, dopo quello squallido episodio, aveva garantito all’alunna disabile un supporto psicologico per la sua invalidità e per la condizione di orfana di padre.

Ovviamente, la scuola aveva allontanato l’insegnante di musica. I magistrati però avevano sospeso la condanna a 2 mesi perché l’uomo aveva chiesto scusa alla piccola. Bisogna sottolineare che il giudizio e la condanna non ci sarebbero mai stati se il docente, all’inizio, non si fosse opposto alla sanzione pecuniaria di 3.750 euro. Il magistrato Anna Maria Zamagni aveva definito, nella sentenza, le misere parole proferite dall’insegnante ‘volgari ed espressive di una particolare aggressività nei confronti della ragazza, gratuite e non certo necessarie all’interno del discorso educativo che il professore ha spiegato voleva proporre ai discenti perché comprendessero il disvalore del non essere preparati’.

Il giudice anche anche osservato che la condizione di invalidità dell’alunna ‘andava accolta e non schernita, a prescindere dal motivo che aveva determinato il richiamo, e in ogni caso non rivelata a tutti, da un lato palesandola all’intera classe e dall’altro sminuendola quasi fosse una scusa utilizzata per giustificare la propria impreparazione’.

Ad Albano, in provincia di Roma, un’insegnante di una scuola media era stata sollevata dall’insegnamento per 3 mesi, l’anno scorso, perché avrebbe offeso e picchiato un ragazzino affetto da sindrome di down. Gli investigatori, dopo aver svolto minuziose indagini, avevano parlato di maltrattamenti ripetuti. L’insegnante era solita colpire il ragazzino con un pesante righello metallico. Il minore era spesso offeso e schiaffeggiato sotto gli occhi dei compagni. Atteggiamento squallido e tale da causare un forte regresso cognitivo nel ragazzino.